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郭姓男子涉恐嚇立委吳思瑤遭聲押 士院裁定限制住居

2025/4/18 09:54（4/18 10:03 更新）
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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）在社群媒體發文指收到死亡威脅。吳思瑤17日在立法院受訪，譴責「這種暴力不應該存在」，絕對不能縱容暴力犯罪。中央社記者郭日曉攝 114年4月17日
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）在社群媒體發文指收到死亡威脅。吳思瑤17日在立法院受訪，譴責「這種暴力不應該存在」，絕對不能縱容暴力犯罪。中央社記者郭日曉攝 114年4月17日
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（中央社台北18日電）士林地檢署偵辦民進黨立委吳思瑤收斬首死亡威脅案，昨天聲押犯嫌郭姓男子。士林地院昨天深夜裁定郭男限制住居，命不得對吳思瑤、民進黨立委王定宇與前行政院長蘇貞昌再有恐嚇行為。

士林地方法院今天透過訊息指出，郭男涉犯恐嚇危害安全罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認其有反覆實施恐嚇危害安全罪行之情，但依卷內事證，郭男行為時有受精神疾病影響的可能，除發表言論外，付諸實行的可能性低微。

士林地院表示，郭男經此偵查程序，應知所警惕，據此裁定限制住居，另依刑事訴訟法規定，命其不得對被害人吳思瑤、王定宇、蘇貞昌再為恐嚇行為，應足以降低再犯的可能，若郭男無法遵守相關事項，即仍有羈押的必要。

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吳思瑤昨天於立法院接受媒體訪問時指出，她已向台北市警察局北投分局及國安單位報案，呼籲應當制止這樣的行為，台灣不能縱容任何暴力犯罪。

另方面，警方接獲報案後，循線查出郭男涉嫌重大，報請士林地檢署指揮偵辦。檢察官昨天指揮警方發動搜索，並拘提郭男到案說明，訊後向法院聲請羈押。（編輯：李錫璋）1140418

#士林地檢署
#吳思瑤
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