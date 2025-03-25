導演楊力州號召拍片挺罷免遭恐嚇 警拘提男子到案

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（中央社記者趙敏雅新北25日電）紀錄片導演楊力州號召參與支援罷免團體的影片拍攝，13日首支號召罷免影片上架。楊力州日前收到恐嚇留言後報警。警方表示，今天將涉案的計程車司機許姓男子拘提到案。

楊力州1月在臉書（Facebook）發文號召影視同業參與支援罷免團體的影片拍攝行動，獲得大量不同領域的影視工作者報名、無償支援，並以「Taiwan Action影片計畫」作為行動代號。

由導演盧建彰執導的第1支號召罷免影片3月13日在社群平台上架，以台灣人最熟悉的「倒垃圾」為題，引發關注。楊力州17日發文表示，有人留言恐嚇要對他不利，「我感受到生命受到威脅」，已決定報警。

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新北市政府警察局新店分局今天說，日前接獲民眾報案後著手偵辦，經查發現計程車司機許男涉有重嫌，警方上午10時15分許在新北市三重區重陽路一帶，將許男拘提到案。

警方表示，經社群平台帳戶比對，確認為許男所為，許男也坦承不諱，全案依刑法恐嚇罪嫌移請台灣新北地方檢察署偵辦。（編輯：張銘坤）1140325