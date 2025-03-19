百名影視工作者聲援大罷免 第2支影片上線[影]

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（中央社記者洪素津台北19日電）紀錄片導演楊力州1月發文號召影視同業參與支援罷免團體的影片拍攝行動，今天發布第2支影片，提醒社會大眾「國字沒寫好，會有不好的東西混進來」，盼支持第二階段連署。

紀錄片導演楊力州號召影視同業拍攝影片參與支援罷免，也獲得大量不同領域的影視工作者報名、甚至無償支援，目前參與人數已超過百人。不過楊力州卻透露，由於收到恐嚇留言因此已報警處理，警方也掌握消息鎖定對象，將通知到案說明。

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大罷免潮持續中，今天「Taiwan Action影片計畫」再度發布第2支影片，影片以「每日一字」為創意發想，並找來一名女老師，以「國」一字來舉例，並講述「國字沒寫好，會有不好的東西混進來」，畫面上的「國」字左上角漏了個縫，然而這個缺角恐會讓有心人士混進來，「跑來依親、跑來用健保、跑來投票。」

影片最後，「Taiwan Action」呼籲社會大眾一起參與罷免，若怕連署書被撕毀，建議可以到現場請罷免志工幫忙，更再次呼籲，「第一階段簽過，第二階段也要來喔。」（編輯：龍柏安）1140319