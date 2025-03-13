數百名影視工作者聲援大罷免 首支影片上線

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（中央社記者王心妤台北13日電）大罷免潮持續中，目前已有數百影視工作者響應，導演盧建彰執導的第一支號召罷免影片今天在社群平台上架，他發聲明表示，「歷史告訴我們，你不處理問題，問題會處理你。」

紀錄片導演楊力州一月發文號召影視同業參與支援罷免團體的影片拍攝行動，立刻獲得大量不同領域的影視工作者報名無償支援，目前人數已超過百人。

此系列將有6至8段短片將陸續發布，參與人員包含發起人楊力州、導演盧建彰、王小棣、易智言、葉天倫、黃惠偵、陳文彬、沈可尚、製作人李景白、編劇陳世杰、攝影包軒鳴、音效澎葉生、剪輯蘇珮儀、配樂柯智豪及樂團拍謝少年等。

聲明中提到將以「Taiwan Action影片計畫」作為行動代號，希望傳達「為了讓台灣更好，對於阻礙台灣進步、危害台灣未來的不適任民意代表，就是要以罷免的實際行動為台灣『倒垃圾』！」的想法。

文中提到，這也是台灣影視史上首次以單一目標匯聚而成的最大規模集體拍片公益行動，參與者包含不同族群、影視工作不同領域等，首支影片由盧建彰執導，設計以台灣人最熟悉的「倒垃圾」為題，提出「年都過完了，垃圾還不倒掉嗎？」的問題。

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盧建彰表示，「民意代表若無法代表民意，就是失格，就不該在那位置上。人民高於政黨，人民是主人。歷史告訴我們，你不處理問題，問題會處理你。」

楊力州表示，此次行動為了尊重每名志願者的專業給付出，僅針對契合罷免命題溝通，創意發想則放給每個導演自由，「在這場去中心化的集體行動中沒有明星，每個人的身分都是愛護台灣的人。」資金部分則無任何政黨資金投入，皆是民間自籌，所有導演都無酬勞並帶個個人班底和器材情義相挺。（編輯：李亨山）1140313