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綠白相繼發起下鄉宣講 藍擬4月啟動全國政策說明會

2025/3/13 12:48（3/13 13:33 更新）
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國民黨發言人楊智伃13日表示，國民黨預計在4月啟動全國政策說明宣講，由黨中央結合立委、縣市議員和地方黨部，要讓民眾知道國民黨為人民及地方爭取到哪些預算和福利。中央社記者王承中攝 113年3月13日
國民黨發言人楊智伃13日表示，國民黨預計在4月啟動全國政策說明宣講，由黨中央結合立委、縣市議員和地方黨部，要讓民眾知道國民黨為人民及地方爭取到哪些預算和福利。中央社記者王承中攝 113年3月13日
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（中央社記者王承中台北13日電）總預算、財劃法覆議案遭立院否決，民進黨、民眾黨近期都將下鄉宣講。國民黨發言人楊智伃今天表示，國民黨預計在4月啟動全國政策說明宣講，由黨中央結合立委、縣市議員和地方黨部，要讓民眾知道國民黨為人民及地方爭取到哪些預算和福利。

藍白12日在立法院聯手否決行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案，民進黨將啟動「人民是頭家」政策宣講會，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣。而民眾黨也將在近期啟動「人民要當家」宣講進行反制。

面對大罷免潮，國民黨主席朱立倫日前表示，會透過舉辦黨籍立委問政說明會，把黨籍立委過去對選區、台灣努力的成果向選民報告，並說明重要民生政策及主張，讓民眾了解，國民黨是真正與民眾站在一起。

國民黨發言人楊智伃今天受訪表示，國民黨這一年在立法院其實推動很多重要法案，不管是巴氏量表或是財劃法等，都是對地方好的法案，所以接下來會結合地方黨部，地方縣市議會黨團等，舉辦政策說明會，大概會在4月左右啟動，而青年團及各地青工會也會籌組青年街頭宣講活動。

楊智伃指出，政策說明會不會只由各地黨籍立委自辦，很多沒有黨籍立委的選區，國民黨也會舉辦政策說明會，不僅要宣傳國民黨在立法院為地方、為民眾推動的各項福國利民法案，也要宣傳民進黨政府執政的各種缺失。

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楊智伃表示，政策說明會主要由中央黨部組發會結合地方黨部規劃舉辦，過往也很多類似的政策說明會，這部分國民黨會依循過往經驗進行。譬如之前基隆市長謝國樑面對罷免時，國民黨也組成宣講團協助，和在地青年一起結合，讓支持者和民眾知道謝國樑做了哪些政績，會照過往經驗進行。

至於國民黨在面對罷免綠委第2階段連署時是否會有更積極的作為，楊智伃表示，黨中央從第一階段連署就已有很多積極作為，但罷免的節奏和選戰不同，不同階段會有不同的展現，目前只能說敬請期待。（編輯：蘇志宗）1140313

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