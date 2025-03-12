反制綠政策宣講 民眾黨啟動「人民要當家」下鄉巡迴

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（中央社記者郭建伸台北12日電）民進黨15日擬啟動「人民是頭家」宣講，不過民眾黨今天抨擊，當民進黨倒行逆施時，民眾黨就要撥亂反正，23日將啟動「人民要當家」宣講，首站從新北出發，並歡迎各方意見領袖響應。

民眾黨今天中午召開中央委員會，會後由文宣部主任李頂立、發言人張彤舉行轉述記者會。

李頂立表示，行政團隊現在不僅把資源拿去做大內宣，甚至行政團隊還要率團下鄉宣講做仇恨內耗，行政團隊是要宣講刪預算的不實消息，還是助攻大罷免。

李頂立表示，台灣沒有仇恨內耗本錢，當民進黨倒行逆施時，民眾黨要撥亂反正，讓台灣回到正確、正常道路。

李頂立表示，民眾黨將啟動「人民要當家」全台下鄉宣講，首站是3月23日從新北市開始，目前場次沒有設限。

媒體詢問，下鄉宣講是否會邀請國民黨人士。李頂立表示，接下來若有各方意見領袖關心執政黨謠言、台灣現狀及民生議題，民眾黨都歡迎。

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此外，民眾黨日前公告，黨主席黃國昌指定兩位中央委員林富男與許瑞宏，有媒體報導許瑞宏是民眾黨立委黃珊珊人馬，這次指定有「雙黃」合作意味。

張彤表示，黃國昌指定林富男、許瑞宏為中央委員，兩人表現不僅有目共睹，也有地域考量，一人在高雄、一人在台中，未來第3位中央委員擬從台北、東部徵詢；至於許瑞宏是在早期就加入民眾黨跟大家一起打拚，不論外界如何解讀，他就是民眾黨的人馬。（編輯：翟思嘉）1140312