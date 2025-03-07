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反制大罷免潮 朱立倫：啟動反廢死公投應戰

2025/3/7 11:41（3/7 11:51 更新）
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國民黨主席朱立倫今天表示，反廢死公投是由黨中央、智庫及立法院黨團研究的結果，這是非常重要的議題，應該讓全民來表達意見，未來會透過各地宣講，讓民眾能夠表達出反廢死訴求。中央社記者王承中攝 114年3月7日
國民黨主席朱立倫今天表示，反廢死公投是由黨中央、智庫及立法院黨團研究的結果，這是非常重要的議題，應該讓全民來表達意見，未來會透過各地宣講，讓民眾能夠表達出反廢死訴求。中央社記者王承中攝 114年3月7日
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（中央社記者王承中台北7日電）因應大罷免潮，國民黨主席朱立倫今天證實將啟動反廢死公投因應，他表示，這是黨中央、智庫及黨團三方平台研究的結果，未來將透過各地宣講，讓民眾表達訴求。

中國國民黨今天在智庫召開「中山先生逝世100週年紀念座談會」開幕式，包含國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄，以及國民黨秘書長黃健庭等黨務主管出席。

針對大罷免潮來臨，外傳國民黨擬提反廢死公投反制，朱立倫在會後受訪表示，反廢死公投是由黨中央、智庫及立法院黨團研究的結果，這是非常重要的議題，應該讓全民表達意見，未來這幾個月會透過各地宣講方式，讓民眾能夠表達反廢死訴求。

朱立倫指出，也會透過舉辦黨籍立委的問政說明會，把黨籍立委過去對選區、對台灣努力的成果向選民報告，並說明有關能源政策、還稅於民、還假於民的重要民生政策及主張。國民黨中央會跟黨籍立委保持密切聯繫，透過問政說明會，讓民眾了解，國民黨是真正與民眾站在一起。

針對台積電擴大赴美投資，朱立倫表示，政府應完整考慮此舉會對台灣產業造成什麼樣的衝擊。但昨天卻看到總統賴清德竟把台積電董事長魏哲家推在前面，等於是要台積電幫政府解套，而不是要幫台灣解套。

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朱立倫表示，如果今天台灣所處的環境非常安全，沒有任何國安疑慮，或是還有其他的因應之道，當然可以理解台積電擴大赴美投資，但到目前為止，民進黨政府還是把心思放在政治宣傳、政黨利益，而不是真正解決台灣產業、國家安全所面對的危機。

有關於反廢死公投，不具名的國民黨立委表示，國民黨團日前有召集黨籍立委討論，由於目前台灣並未真正廢死，而是承審法官一致決才會判死，因此公投題目應會以「反對死刑一致決」為方向，而反廢死公投則是對外宣傳的口號。（編輯：蘇志宗）1140307

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