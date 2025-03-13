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林右昌：宣講與罷免無關 但歡迎民主攤位共襄盛舉

2025/3/13 11:50
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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨秘書長林右昌今天公布8場「人民是頭家」政策宣講會，他說，這是向人民報告宣講活動，與罷免沒有直接相關，但歡迎大家來聽宣講，或者有些民主攤位要一起共襄盛舉，這都是整個社會大平台的一部分。

行政院所提的總預算與財劃法覆議案昨天遭藍白聯手否決，林右昌上午召開記者會宣布將舉辦8場「人民是頭家」政策宣講會，直接向人民頭家提出報告，宣講主軸為「國家要安全，台灣要向前」，透過與人民對話，共同團結台灣，將台灣拉回正軌，讓台灣繼續穩健向前。

由於公民團體推動的罷免藍委行動，將進入第二階段連署，媒體關切宣講是否會談到罷免議題。

林右昌說，這是向人民報告的宣講活動，「與罷免沒有直接相關」，不過民進黨身為執政黨，搭起一個社會大平台，歡迎大家來討論，並且了解執政所面臨的一些困難。

他說，至於媒體提到的公民行動，這陣子以來，大家可以看到公民力量展現，也同樣看到國民黨用政黨力量介入罷免行動，用黨工進行所謂的死亡連署，這不是民主常態，也應當被譴責。

林右昌重申，罷免完全就是公民力量的展現，民進黨的立場就是尊重。罷免行動以公民團體為主體，公民團體的自主性與主體性是最重要的事情，也希望大家不要把這兩件事情混為一談。

他說，這是社會大平台，歡迎大家來，不管是來聽宣講，「或者是有一些民主的一個攤位，他們要一起來共襄盛舉，我想這個都是整個社會大平台的一部分。」

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另外，先前有媒體報導，林右昌會在適當時機辭職，投入新北市長初選。

林右昌僅說，台灣現在面臨着巨大的內外挑戰與威脅，此時此刻，最不需要的就是討論個人，而是要問可以為台灣、為國家做什麼。（編輯：翟思嘉）1140313

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林右昌
政策宣講啟動 賴清德下令黨公職全力投入8場宣講啟動 林右昌：搭社會大平台向人民報告
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