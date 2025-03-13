卓榮泰將啟動宣講 政院：清楚說明非要升高朝野對立

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院長卓榮泰預計出席民進黨舉辦的8場「人民是頭家」政策宣講會，行政院發言人李慧芝強調，行政團隊是為清楚說明政府責任以及施政情況，不是要升高朝野對立。

民進黨今天宣布將舉辦8場「人民是頭家」政策宣講會，宣講主軸為「國家要安全，台灣要向前」。民進黨秘書長林右昌表示，原則上會規劃卓榮泰每一場都到，盼與人民直接對話，共同團結台灣，將台灣拉回正軌，讓台灣繼續穩健向前。

李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，卓榮泰很遺憾無法改變覆議案的投票結果，行政團隊持續向民眾說明國家施政的困境，以及未來政策規劃，目前也有看到主辦單位為民進黨的邀請資訊，後續行程安排會看首長情況再來配合。

李慧芝強調，一直以來行政團隊都用專訪等各種方式對外說明今年度總預算以及財劃法修法對政府帶來的衝擊，此次宣講非要升高朝野對立，而是為了清楚說明政府責任以及施政情況。

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對於總預算與財劃法覆議案失利，李慧芝轉述，卓榮泰今天院會中指出，很抱歉覆議案仍沒有得到立院支持，但行政團隊已經基於合法合憲憲政程序，善盡公務員與政務官的權利、義務與責任，因此不憂不懼。

卓榮泰說，雖然無法改變投票結果，不過國家還有很多事情要完成，政府要繼續大步向前，在當前財政結構下，持續研究如何尋求憲政救濟，以及任何可以改變現狀的努力，共度難關。（編輯：翟思嘉）1140313