政策宣講啟動 賴清德下令黨公職全力投入

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨將舉辦8場「人民是頭家」政策宣講會，兼任民進黨主席的總統賴清德並未在這次宣講的名單；不過，根據民進黨中央發給各縣市黨部、黨公職的公文，賴清德已下令全黨黨公職全力投入，協助辦理政策宣講會。

行政院所提的總預算與財劃法覆議案昨天遭藍白聯手否決，民進黨秘書長林右昌上午召開記者會宣布將舉辦8場「人民是頭家」政策宣講會，直接向人民頭家提出報告，宣講主軸為「國家要安全，台灣要向前」，透過與民眾的直接理性與人民對話，共同團結台灣，將台灣拉回正軌，讓台灣繼續穩健向前。

對於在野黨指控政府用執政資源下鄉造謠，林右昌說，這完全是謬誤，這是黨部舉辦的宣講行動，行政部門、立法院黨團、立委、社會各行各界代表都是受邀請對象。

他說，民進黨過去有非常多次下鄉宣講行動，這是直接跟人民對話最好方式之一。

林右昌說，下鄉宣講並非臨時起意，從去年違憲擴權濫權法案，一直到惡意三法、總預算凍刪，藍白兩黨在國會行為已經受到民眾高度關注，並引起非常大反彈。

林右昌說，原則上會規劃行政院長卓榮泰每一場都到，至於黨主席賴清德並沒有在這次的宣講規劃裡面。

他表示，賴清德的立場跟態度非常清楚，執政黨就是做一個社會的大平台，要努力把這個平台搭建起來，歡迎所有的人來參與。

林右昌說，國民黨團總召傅崐萁稱今年預算有增加，所以砍掉預算沒有關系，這是完全錯誤的觀念；林右昌以車子比喻國家建設，從小台車變成大台車，車輛要持續前進、國家建設投資要加速，年度預算也要增加；他說，傅崐萁的說法也顯示國民黨太久沒有執政，已經忘記執政是什麼，也失去了執政能力。

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另外，根據民進黨發送給各縣市黨部、黨公職及縣市議員的公文，賴清德要求黨公職全力投入，協助辦理「人民是頭家」8場說明會，並邀請人民踴躍參與說明會。

公文提到，民進黨有必要向外界與民眾說明執政黨未來如何在編列的總預算之下，執行國家重大的建設，也要向民眾說明覆議案未通過後，在執行各項總預的窒礙難行之處。（編輯：蘇志宗）1140313