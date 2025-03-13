8場宣講啟動 林右昌：搭社會大平台向人民報告

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨秘書長林右昌今天公布8場「人民是頭家 台灣要團結」政策宣講會場次，由行政院長卓榮泰以及內閣團隊直接向人民報告。林右昌說，藍白濫砍凍刪總預算砍民生，民進黨有責任搭起社會大平台，讓執政團隊直接面對民意。

林右昌上午召開記者會公布第一波、共8場次「人民是頭家 台灣要團結」政策宣講會，宣講會主軸為「國家要安全，台灣要向前」；場次包括15日台中市南屯水安宮首發場、16日桃園市、22日花蓮市與台北市、23日台南市、28日新竹市、29日高雄市、30日新北市壓軸。

林右昌說，民進黨在立法院表決可以輸，但守護台灣民主體制的戰役不能輸；台灣是民主法治國家，人民是頭家、是國家主人。民意代表及政務官員都只是公僕，接受人民授權付託，依照國家法制各司其職，分權行事，對人民負責。

他說，很遺憾過去一年以來，國民黨與民眾黨利用在國會多數，強力推動違憲擴權法案，最後在去年10月間遭到憲法法庭宣告違憲；違憲宣告之後，藍白沒有因此收手，反變本加厲，加碼推動「憲訴法」、「選罷法」以及「財劃法」三大爭議法案。

林右昌表示，藍白完全不在乎立法程序正義，在立法院用多數暴力一次次碾壓民進黨黨團，摯肘行政院政務，或許讓藍白有報復式快感，但絕非國家之福，也絕非人民樂見。

他說，昨天行政院所提出的總預算及財劃法覆議案被藍白兩黨再次封殺。雖然結果早可預期，有些民眾或許會認為明知任何覆議案在藍白聯手都不會過，為何還要一提再提，但為了依循憲政體制，民進黨選擇努力窮盡一切程序與方法途徑，明知其不可為而為之，這是身為成熟負責任執政黨的責任與承擔。

林右昌表示，國民黨主席朱立倫說新會期要以民生為優先，這是無比荒謬的謊言，「濫砍凍刪總預算，就是在砍民生」；總預算是國家進步所需要的燃料，把預算砍掉，國家如何能夠加大投資、促進社會經濟更大的進步。

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他說，「人民才是頭家，惡奴不可欺主」，為了讓人民頭家了解現在國內外所面臨的嚴峻挑戰，匯集更大的民主力量，做為執政黨，有責任搭起社會大平台，讓執政團隊直接面對民意，向人民頭家報告。

林右昌說，民進黨要邀請人民頭家到宣講會場，一起聽聽卓榮泰以及內閣團隊直接報告，聽聽總預算被凍刪之後影響。包括民進黨執政縣市首長、立法委員、以及各行各業意見領袖代表，也將會登台發言；歡迎各地人民頭家共同參與，一起團結將台灣拉回正軌。（編輯：蘇龍麒）1140313