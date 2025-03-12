財劃法覆議案 傅崐萁質詢不滿綠委錄影爆口角 韓國瑜籲尊重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北12日電）立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財劃法覆議案，邀行政院長卓榮泰報告及備詢，但就在國民黨團總召傅崐萁質詢時，因台下有民進黨立委在錄影，引發傅崐萁等立委不滿，要求立法院長韓國瑜制止，韓國瑜呼籲能尊重質詢立委。

傅崐萁今天上午與國民黨立委許宇甄、翁曉玲聯合質詢，由於發現台下有民進黨立委在錄影，許宇甄突然詢問，議場可以一直錄影嗎，傅崐萁隨即要求韓國瑜裁示，並指出，國會已有公播系統，為防止胡亂剪接，要求應該以公播的公開錄音錄影為主。

主持會議的韓國瑜表示，既然質詢立委提出憂慮跟需求，加上現場有實況、也有新聞媒體，海內外都能看到，請尊重質詢立委，並強調自己是呼籲，希望大家能互相。

現場的民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，從頭到尾坐在位置上沒有干擾，沒有講話，查一下議事規則有規定不能錄影，國民黨連機密預算都在直播。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隨後，國民黨立委陳玉珍來到民進黨立委的座位席，試圖以肉身阻擋綠委錄影，並直接坐到吳思瑤旁，雙方爆發一陣激烈口角爭執後，才告一段落。

傅崐萁繼續質詢時表示，「讓主計長看笑話了，都當到國會議員，還把自己當小學生」。（編輯：蘇龍麒）1140312