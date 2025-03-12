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卓榮泰：財劃法修法與憲法意旨背道而馳 盼支持覆議

2025/3/12 10:28
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（中央社記者陳俊華台北12日電）行政院長卓榮泰今天表示，財劃法修正後大幅削減中央可運用財源，卻未併同檢討事權分配，且修正統籌分配稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距，與憲法意旨背道而馳，盼再次審視法案內容，支持政院所提覆議案。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

卓榮泰口頭報告時表示，談到財劃法，他必須先談一段歷史，過去精省之前，中央和地方的財政劃分，直轄市與各縣市占稅收比率約28.9%、省政府占11%、中央占60.1%。粗略地講，省政府及各縣市合起來約占40%、中央占60%。

卓榮泰指出，精省後，縣市、直轄市比率調整為24.6%，把省政府的11%移入中央政府執行，因此中央政府的比率達75.4%。如果依立法院通過的財劃法，40%會回到地方、60%給中央，稅收比率回到精省前，但那11%原屬省政府的業務卻由中央執行，顯然相當難為。

卓榮泰說明，事權要分清楚，有多少經費要做多少事權，應該理性討論，原屬於省政府的11%事權，要留在中央或回到地方。如果把11%的錢挪到地方，卻把事權留在中央，當然是窒礙難行之處。

卓榮泰提到，修法後調整各級政府稅收劃分，大幅削減中央可運用財源，以114年度各稅預算案資料設算，初估中央政府將減少經常性收入新台幣3753億元，直接改變中央與地方間的財政結構，卻未併同檢討事權分配，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

卓榮泰解釋，修正統籌分配稅款的分配方式，進一步擴大城鄉差距，悖離財劃法立法本旨，且修正內容有所矛盾或欠具體明確，窒礙難行。財劃法是依憲法精神、規定所定的，基本上性質是一部財政的憲法，要做變動必須非常慎重。

卓榮泰強調，這次修正已大幅增加地方自有財源，財劃法修正第30條第3項，有關中央政府不得減少給予地方政府一般性補助款項金額的規定，實不合理；這次修正條文將影響各級政府稅課收入預算編列及稅款劃解，未考量施行應有的準備作業期間，對預算秩序很難維持，且執行也有困難。

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卓榮泰談及，財劃法所定統籌分配稅款及補助款機制，原是為落實憲法第147條地方經濟的平衡發展，但這次修法與憲法意旨背道而馳，如果付諸施行恐非全民之福；因此財劃法修正不應倉促，宜再充分討論並審慎規劃，尋求中央、地方最大共識，使分配機制更加完善。

卓榮泰表示，期盼透過法律案覆議的憲政程序，懇請立委能再次審視法案內容，支持行政院所提覆議案，透過民主程序，讓政府財政制度更完善健全，訂定可長可久、可以合理執行的財劃法。（編輯：張若瑤）1140312

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