美方盼國防預算需占GDP10% 卓榮泰：現階段沒能力

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨團總召傅崐萁今天詢問，美方要求台灣國防預算須占GDP的10%，中華民國該如何因應；行政院長卓榮泰表示，中華民國在目前這階段絕對沒有能力，會衡量自己的財政能力，與國軍的需要。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財劃法覆議案，邀行政院長卓榮泰報告及備詢。國民黨立法院黨團總召傅崐萁與國民黨立委翁曉玲、許宇甄聯合質詢，質詢時間長達45分鐘。

傅崐萁表示，美方要求台灣國防預算須占GDP的10%，今年台灣的GDP預估是新台幣26兆8868億元，10%就是2兆6880億元，請問川普已正式敲門，中華民國要如因應。

卓榮泰回應，川普不僅對台灣，對很多國家都有同樣的要求，中華民國在目前這階段絕對沒有能力，去編列一個2兆6000億元的國防經費，所以會衡量自己的財政能力，與國軍的需要。

傅崐萁追問，他要卓榮泰公開表達，當美方要求台灣須占GDP的10%做軍備，是否同意。卓榮泰說明，現在沒有能力，如果有能力、有需要時再來考量，這是一個不存在的議題。

卓榮泰也說明，就在中國要求台灣承認九二共識，他也沒辦法答應一樣。傅崐萁則回應，不要扯這個，今天是台美問題，不要這樣意識形態，他再次詢問，是否同意美國這樣的要求，卓榮泰表示，今年沒有辦法，未來要衡量國家財政，如果要2兆多元的預算作為國防預算，依照現在的預算規模是不可能的。

傅崐萁又詢問到，至於年滿20歲的青年要去服役2年，未來在總統賴清德的任期中，是否會提出，卓榮泰隨即表示，沒有這個討論、沒有這個議題、沒有這個要求，役男役期多長是國家決定的，不是應誰之要求，並強調，政府現在沒有討論這議題，所以現狀不會改變。

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最後，傅崐萁表示，希望卓榮泰能挺直腰桿，如果台積電要去美國，台灣人民一定要得到安全保障，不然絕不能犧牲人民這多年來的努力，讓這麼多錢流向美國，請卓榮泰不要當出賣台灣的人。

卓榮泰回應，如果沒有挺直腰桿，就被傅崐萁帶去中國了，就是有挺直腰桿，才沒有被傅崐萁帶去中國。（編輯：蘇龍麒、張若瑤）1140312