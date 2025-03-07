顧立雄：沒感受到美方塞不需要武器 籌購為維持和平

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（中央社記者郭建伸台北7日電）外界關注台灣未來是否可能面臨更多對美軍購的壓力。國防部長顧立雄今天在立法院受訪表示，他從沒有感受到美方故意塞一些跟防衛作戰不需要的武器，政府籌購武器都是為維持台海和平穩定。

立法院今天繼續進行施政總質詢，顧立雄在進入議場前接受媒體訪問。媒體詢問，日經亞洲報導，未來台灣對美軍購可能持續增加，這是否是展現誠意。

顧立雄表示，國防武器裝備採購都是基於防衛作戰實際需要進行，台美進行相關武器籌購時，他從沒有感受到美方故意塞一些跟防衛作戰不需要的武器，大家都是共同討論如何建構有利於防衛作戰實際需要且有利嚇阻的設備，並從事實戰化訓練。

顧立雄表示，台美雙方都有共同利益，就是以實力嚇阻戰爭發生，政府籌購武器都是為維持台海和平穩定。

美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）日前在參議院軍事委員會表示，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%。媒體也詢問軍費到10%是合理的嗎。

顧立雄表示，現在就是遵照總統賴清德指示，並依照防衛作戰實際需要及國家財政裕度，盡量達到以3%為目標，以此進行所有的戰備整備工作。

顧立雄說，戰備整備不是只有武器採購，還有作業維持費用，而自主採購武器，國防部也會從不同管道籌獲；若是快速可取得，且是近幾年能立即籌獲，就以編列特別預算方式進行，這是考量國家安全、財政裕度做的規劃。

媒體詢問，GDP10%會成為台灣的目標嗎；另外，日本首相石破茂表示，日本的防衛費由日本決定，並非被美國或其他國家提到而決定，那台灣的國防預算是誰決定。

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顧立雄表示，賴總統以三軍統帥身分表示目標，國防部現在就以這目標進行，之後還要因應相關敵情威脅及作戰實際情況再規劃。

媒體也追問，如何看待台積電赴美擴大投資被質疑是掏空台灣、降低台灣在亞洲重要性。顧立雄一開始笑說，「這要問國防部喔？」但隨即表示賴總統昨天與台積電董事長魏哲家已詳盡說明，台積電赴美是壯大台灣，不是削弱台灣。（編輯：蘇志宗）1140307