顧立雄：印太是美核心利益 台美有防破壞現狀共同目標

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（中央社記者吳書緯台北4日電）美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮激烈口角震驚世人。國防部長顧立雄指出，他看完影片認為，印太絕對是美國的核心利益，美國不可能從印太撤退，台美間有防止印太現狀被破壞的共同目標，且符合美國核心利益。

顧立雄昨天與國內外媒體茶敘，說明國防施政概況並回答媒體提問。顧立雄致詞表示，為了使國軍各級部隊達到快速反應，且維持高戰備能力目標，今年國軍部隊訓練結合「多域拒止，韌性防衛」作戰指導，採「實兵、實地、實時、實裝」方式施訓，強化「備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰」整備，建立可恃戰力。

外媒關注對於「川普2.0」看法，顧立雄表示，國際局勢變化快速且詭譎，台灣也深刻體認國際政治不能只談價值，而不談國家利益，美國也看重自身國家利益；需進一步瞭解的是，美國在印太區域維護和平穩定，包含台海維持現狀，這是否符合美國核心利益。

顧立雄指出，看完川普與澤倫斯基的對話影片後，他認為「美國不可能從印太撤退，這絕對是美國的核心利益」。

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顧立雄表示，「我不認為美國可以承受失去印太這個區域」，因此台美有共同目標、共同方法，以嚇阻、以實力避免戰爭發生，這也符合美國的核心利益，所以美國與台灣相關的交流合作，也是在這個基礎進行。

針對中共「由演（習）轉戰（爭）」的風險，顧立雄說，除了共軍可能的軍事行動，也要留意非軍事面徵候，由演轉戰甚至「由訓直接轉戰」的可能性都不能排除，有一些關鍵性預警徵候的灰色地帶襲擾，從低、中、高強度，特別是中高強度的徵侯，國軍都會加以研判，例如俄軍要攻打烏克蘭時，就有許多預警徵候，國軍除透過聯合情監偵，也透過友盟國家情資交換做出研判。（編輯：林克倫）1140304