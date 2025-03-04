漢光41號實兵改10天 顧立雄：提升國軍聯戰能力

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（中央社記者吳書緯台北4日電）國防部長顧立雄針對國軍今年度重要軍演「漢光41號」規劃表示，將以灰色地帶應處至縱深防禦作戰為發展基礎，並調整演習期程，電腦兵推延長為14天，實兵演練增加至10天，藉以有效提升國軍執行聯合作戰計畫的任務能力。

顧立雄昨天與國內外媒體茶敘，分享國防施政發展並接受媒體詢問相關議題。他致詞時指出，在敵情威脅日益嚴峻、國際情勢快速變化的今天，如何運用嶄新的思維及做法，持恆強化戰備訓練，確保國家、國防及人民安全，不僅是全民都很嚴肅看待的課題，也受到國際社會關切。

顧立雄提到，今年度重大演訓聚焦在聯合作戰，除了「漢光41號」電腦輔助指揮所（電腦兵推）及實兵演習、三軍精準飛彈射擊、陸軍聯兵旅戰術對抗及三軍聯合火力實彈測考外；新增「聯合資訊及電子作戰」、「立即備戰」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合海上防禦」與「聯合地面防禦」等5項聯合作戰操演。

至於漢光41號演習的規劃，顧立雄說明，以灰色地帶應處至縱深防禦作戰為發展基礎，並調整演習期程，電腦輔助指揮所演習延長為14天，實兵演練增加至10天，藉以有效提升國軍執行聯合作戰計畫的任務能力。

媒體關切漢光41號演習是否納入無人機、無人艇的攻防應處，顧立雄回應，國軍會在漢光41號演習驗證無人機，展現國軍現在無人機的能力，無人艇因目前還未達到作戰能量，不會納入無人艇。

國防部作計室次長連志威中將表示，今年漢光演習的重要驗證項目，除了去年的「去中心化」外，交戰規則、新式武器裝備作戰效能驗證、整體後勤支援、軍民整合等項目，均會納入電腦兵推和實兵驗證，至於無人機或新獲裝的新成軍單位，均會依據編裝效能，納進漢光演習適切驗證。

顧立雄提到，已運抵台灣的M1A2T戰車與海馬士多管火箭系統依目前的規劃，「時程上應該沒有辦法趕上」，要到今年下半年才成軍。

圖為2023年7月國軍漢光39號實兵演習聯合反登陸作戰演練。（中央社檔案照片）

圖為M1A2T戰車去年12月運抵新竹裝訓部。（中央社檔案照片）

陸軍司令部參謀長陳建義中將說明，海馬士多管火箭系統與飛彈以及M1A2T戰車自去年底美國交裝後，目前都依照計畫實施相關換裝訓練，各項進度都正常，待換裝訓練完成後，都會進行實彈射擊驗測，規劃今年下半年完成實彈射擊驗測和戰備任務訓練後，會正式成軍，達到具有戰力的新興武器單位。

針對漢光41號演習規劃動員一整個旅的後備軍人進行演習，國防部全動署長李定中中將表示，此為因應中共敵情威脅，鑑於由訓轉演、由演轉戰的各項反應都很快，國軍的動員時程也在進行修調。

李定中談及，以今年漢光演習驗證的動員時效為例，過往都是在演習的前1年，將教召預告書先公布，教召前45天會將召集令寄給派出所，教召前10天會送到後備軍人手上。

李定中說明，今年漢光演習動員後備軍人，將會利用所有的後備輔導組織，將召集令送給每1位教召員，包含同心、自強演習也會進行，「以前沒做過，至少起步來做」，獲得相關參數後，再對各項動員整備計畫進行修正，讓所有動員機制更臻完善。

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針對後備指揮部由編配陸軍改回歸全動署，顧立雄回應，後指部之前是實驗性編裝編配陸軍，經檢討後備組織和幕僚機制，還是「事權統一」重要，國軍要建立後備動員合一機制；因此，後指部由全動署統籌運用，平時除協助全民防衛動員事項，也要統合軍民動員能量、兼顧後備旅教召訓練，就是事權統一。

顧立雄指出，全動署與後指部會透過漢光演習兵棋推演和作戰計畫演練，逐步熟稔作戰地點，讓後備動員「事權統一」，而後備旅在戰時是納入作戰區指揮管制，屬於作戰區所指揮部隊，不是屬於後指部所指揮的部隊。（編輯：林克倫、張若瑤）1140304