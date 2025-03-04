抗戰80週年 顧立雄：主軸為中華民國與友盟共同奮戰

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（中央社記者吳書緯台北4日電）今年適逢抗戰勝利80週年，面對中共爭奪抗戰話語權，國防部長顧立雄表示，民國26年中華民國展開全面對日抗戰，中華人民共和國於民國38年才成立，話語權不是辦活動就可以改變事實，今年紀念活動主軸為中華民國與友盟共同奮戰。

顧立雄昨天邀請媒體茶敘，媒體關切今年適逢對日抗戰勝利80週年，國防部的相關活動規劃，如何應對中共近年爭奪對日抗戰話語權，以及透過對日抗戰活動進行統戰。

顧立雄表示，民國26年是中華民國展開全面對日抗戰、民國28年二戰爆發、民國30年中華民國對日本、德國、義大利正式宣戰，民國34年抗戰勝利，而民國38年中華人民共和國才成立。

顧立雄特別強調，這些時間點都是事實，所以中華人民共和國如果要打一場「還沒出生」時的戰爭，應該是沒辦法，這是非常簡單的邏輯。

顧立雄指出，關於二戰與抗戰，所有歷史記載都是中華民國，而不是中華人民共和國；話語權不是說誰舉辦，就可以改變事實，今年的活動是紀念捍衛中華民國，而紀念活動的主軸是與友盟共同奮戰。

國防部政戰局長陳育琳中將表示，國防部有規劃第二次世界大戰和抗戰勝利80週年的相關活動，二戰給予世人最大警惕就是「反侵略」，也就是自己國家要自己守護，抗戰勝利80週年的活動，將延續80年前先賢先烈犧牲生命捍衛中華民國的精神。

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陳育琳說，國防部將置重點於守護中華民國、軍民同心抗敵、青年挺身為國等主題，以及最重要的，與友盟共同奮戰的精神，這是國防部要傳達的核心價值。

陳育琳指出，國防部會自辦活動，也會與民間團體合辦活動，並推出聯名商品，目前文宣規劃都已完成，未來會透過記者會向外界說明。（編輯：林克倫）1140304