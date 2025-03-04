立院刪預算 顧立雄：國外協訓縮減規模影響實戰操演

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（中央社記者吳書緯台北4日電）今年度國防預算遭刪減超過新台幣80億元、凍結將近900億元，出國費用與各部會一起被通刪。國防部長顧立雄坦言，已對國軍赴國外協訓造成影響，導致協訓規模縮減、射擊的彈藥減少，影響國軍學習實戰化操演的能力建構。

顧立雄昨天與國內外媒體茶敘，說明國防施政概況並回答媒體提問。顧立雄致詞表示，三軍統帥總統賴清德已宣示，將採取編列特別預算等方式，提升國防預算在GDP的占比，國防部正依敵情威脅、戰備急需等考量因素，配合政府整體政策研擬編列方式。

針對預計籌獲的軍備項目，顧立雄指出，目前沒辦法給出明確項目，但強調與美方都有完整溝通，會著重依據建構不對稱作戰、強化防衛韌性、提升後備戰力與厚植灰色地帶應處能量等4大面向，並透過軍售、商購與自製等方式籌獲；而特別預算預計是下個立法院會期，才會送至立院審議。

對於今年度國防預算遭到刪減、凍結，國防部主計局長謝其賢中將說明，按照行政院目前統計，今年國防預算刪減數超過80億元，凍結數將近900億元，由於立法院、行政院對刪凍數還未完全確認，所以相關數字還沒辦法確定。

謝其賢表示，國防預算遭刪減，影響比較大就是與各部會一致的通刪項目，如國外旅費、國外訓練費、國內旅費等通刪15%至20%，且附帶條件刪減預算不得流用，立法院今年把預算流用作出限制，導致國軍出國訓練和出國爭取重要軍購，都會受到影響。

至於被凍結的項目，謝其賢說，各部會業務費被凍結30%至50%，國防部預算業務費是被凍結30%、約700億元，解凍條件是預算執行至30%到院會報告解凍，屆時若立法院正好是休會期間，就會影響到資金運用。

顧立雄表示，國外旅費包含出國教育、訓練費用，目前已影響到國軍赴國外協訓這一塊，此部分原不宜對外說明，但目前刪減導致國軍出國的協訓規模和射擊彈藥受到嚴重影響，必須減少射擊發數，且不得流用，也必須縮減規模，這不符合國軍逐步擴大協訓規模的政策，以及能使國軍學習實戰化操演能力的建構。

對於凍結預算時程，顧立雄說，需等預算執行30%後到立院報告才能解凍，但估計執行至30%時約是6月，也就是立法院休會期間，如果沒有及時解凍，對於國軍戰演訓任務會有重大影響。

至於潛艦國造後續艦預算遭凍結，顧立雄表示，他有承諾要等海鯤艦海測過後才動支預算，但立院審議時需要經過立法院會專案報告，無法得知海測後是否能如期排入院會專案報告，且過去並沒有部會的預算被凍結，需要到院會做專案報告的前例。

顧立雄指出，預算遭凍結除讓國際社會質疑台灣的防衛決心，且因為還要排入院會才有辦法動支，將會使後續艦沒有辦法即時獲得預算支援籌建。

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對於中科院無人機產業園區預算被凍結，顧立雄說，無人機是國軍現在非常重要的不對稱戰力建構，根據俄烏戰爭經驗，無人機因為被視為消耗性的裝備，所以必須要有自主生產能力。

顧立雄表示，無人機產業發展若能建立軍民整合，當民間建構起無人機能量後，再結合軍中所需規格，如火工、軟體等就可轉為軍用，這也是烏克蘭正在從事的面向，台灣在這部分的建設刻不容緩，這也是展現台灣自我防衛能力與決心的部分，呼籲立法院支持加速推動園區建設，並盡速解凍預算。（編輯：林克倫）1140304