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首頁 / 政治

美準國防部次長：將加速擴大對台軍售強化自衛能力

2025/3/5 08:17（3/5 08:42 更新）
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美國總統川普提名柯伯吉（前排）為國防部負責制定政策的次長。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年3月5日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）美國國防部次長提名人柯伯吉今天表示，他走馬上任後，將特別關注加速強化及改革美國軍售，擴大武器轉移及銷售，以強化台灣自衛能力；美國需要對台灣施加推進自身軍備的壓力，同時也需及時提供有效防衛能力。

聯邦參議院軍事委員會上午對柯伯吉（Elbridge Colby）的人事案舉行聽證會，他在回應參議員的問題時表示，他不但會履行台灣關係法，也會特別關注加速、改革並強化軍售能力，擴大武器移轉及銷售，以幫助台灣提升自我防衛能力。美國需要雙管齊下，一方面對台灣施加強化自身國防的壓力，同時也要進一份力，即時提供台灣真正有效的防衛能力。

柯伯吉在「川普1.0」擔任國防部副助理部長。他的祖父柯比（William Colby）則在前總統尼克森（Richard M. Nixon）和福特（Gerald Ford）任內領導中央情報局（CIA）。

參院軍委會近日將對柯伯吉人事案進行表決，通過後再由參院全院審議與投票，提名案獲過半參議員支持即通過。

在上午的聽證會上，共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）關切對台軍售延宕，並對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，並抨擊國民黨「玩危險遊戲」。

蘇利文指出，台灣關係法要求美國對台提供防禦武器。自1979年以來，歷屆政府都落實這項承諾。他詢問柯伯吉，如果順利入閣，是否與國會合作，「確保我們能讓台灣改變立場」（turn the Taiwanese around）並問他是否承諾遵守台灣關係法。

蘇利文於發言尾聲再次強調即時提供台灣軍備的重要性，點名仍有一大批應該交付給台灣的魚叉飛彈未運抵。

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美國國防安全合作署（DSCA）2020年宣布軍售台灣100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（Harpoon Coastal Defense Systems，HCDS），這項軍售案包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸載具、25輛雷達卡車等。

另一方面，曾任駐美代表處軍事協調組主管（相當於駐美武官）及國防部副部長的國民黨籍不分區立委陳永康最近赴美交流，對於美方質疑國民黨刪凍國防預算一事，陳永康2月27日表示，今年度國防預算遭到刪減的部分是行政經費，和建軍、採購與後勤沒有關係，美方對此已經瞭解。（編輯：唐佩君）1140305

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