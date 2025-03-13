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F-16V新機將出廠 顧立雄：副部長赴美出席典禮

2025/3/13 13:39
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（中央社記者吳書緯台北13日電）空軍對美軍購66架F-16V（blk70）戰機，近期將在美國舉行首架機出廠典禮。國防部長顧立雄今天表示，規劃國防部副部長層級赴美出席，美方也有提供美方出席名單，但不宜對外透露。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」，並備質詢。民進黨立委陳俊宇質詢關切，台灣軍購F-16V（blk70）戰機首架機將辦交機典禮，顧立雄是否會赴美出席。

顧立雄表示，「我不會」，規劃是國防部副部長的層級出席；空軍司令部參謀長王德揚中將表示，空軍會派遣司令部副參謀長陪同國防部副部長赴美出席。

針對美方出席名單，顧立雄表示，美方有初步提供出席名單，但不宜在委員會公開透露。

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陳俊宇另關切，空軍T-34C初級教練機將於民國122年屆壽，接替機種是否已啟動國造或是外購的計畫。

顧立雄說，T-34C初級教練機要到122、124年才陸續屆壽，所以國防部現在會依照計畫節點，執行建案作業程序和新機籌獲，國防部會持續蒐整相關商情，和相關成熟技術與新創科技，檢討適切籌獲方案，定案之後會向立委說明。（編輯：蘇志宗）1140313

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