吸收現役軍官賣雄三飛彈等機密給中國 前飛官10萬交保

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（中央社記者蘇木春台中12日電）前空軍飛官史男退役後遭中國情治人員吸收，他再吸收現役空軍作戰指揮部攔截管制官許男，將空軍演訓機密提供給中國，台中高分檢偵辦後去年底將2人依國安法起訴，全案法院正審理中。

台灣高等檢察署台中檢察分署今天表示，全案於民國113年12月間偵查終結，依違反國安法等罪嫌，將史男、許男等2人起訴，全案由台灣高等法院台中分院不公開審理中。

據了解，史男曾任空軍少校飛行官於民國97年退役，近年透過友人介紹，被中國情治人員吸收，加入1家公司擔任監事，負責在台吸收成員、蒐集國軍軍事機密。

史男110年間透過親友，接觸在空軍作戰指揮部擔任空軍戰術管制中心攔截管制官的許男，史男聲稱他與美國軍方有交流，希望許男加入，針對空軍因應中國軍機擾台時的因應作為等提供機密，史男並允諾給予報酬。

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許男陸續提供相關空軍演訓書面資料，甚至包含戰機掛載雄風三型飛彈作戰運用等機密，史男收到資料後，再傳送給中國情治人員，史男陸續收到新台幣逾150萬元「公司分紅」，史再交付20多萬元給許男。

台中高分檢去年8月間指揮專案小組，前往史男住處執行搜索偵辦，透過查扣的手機、電腦等物，查出現役的許男涉案，2人於偵訊期間坦承犯行，檢方複訊後聲請羈押2人獲准。其中，史男於上週以10萬元交保，許男則裁定接續羈押。（編輯：龍柏安）1140312