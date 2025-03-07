簽效忠自願書收賄洩密中國 2軍人判刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）葉姓、蘇姓軍人遭台商黃姓父子利誘吸收，簽立「效忠自願書」，並洩漏軍事機密，更一審判處葉男有期徒刑5年10月，蘇男判處5年8月徒刑，昨天最高法院駁回上訴定讞。

全案起於，黃姓男子於民國104年間前往中國廈門市經商，結識中共情報機關官員後，受對方利誘，與兒子一起在台灣發展組織，以允諾提供高額工作費方式吸收現役軍人。

時任空軍防空暨飛彈第501營葉姓上士、空軍防空暨飛彈第301營蘇姓中尉排長，被黃姓父子利誘吸收，除提供軍人身分證等個人資料，也在其要求下簽立「效忠自願書」。

葉男、蘇男各提供黃姓父子5次、2次軍事機密資料，再由黃姓父子親自攜往中國地區，或以手機通訊軟體傳送圖片影像給中共官員。黃姓父子犯罪所得共計新台幣171萬6000元，葉男21萬元，蘇男10萬元。

台灣高等法院台南高分院認定，黃姓父子、葉男及蘇男涉犯國家安全法、國家機密保護法及貪污治罪條例，事證明確；考量黃姓父子於偵查中自白，從重以國家安全法論處，分別判處有期徒刑8年，褫奪公權5年，並沒收犯罪所得。

至於葉男、蘇男的部份，合議庭認為，葉、蘇均於偵查中自白，從重以違背職務收受賄賂罪論處，分別判刑7年、6年，褫奪公權5年，犯罪所得均沒收。

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案經上訴，最高法院就黃姓父子的部分，於113年8月間駁回上訴定讞，葉男、蘇男的部分則撤銷判決，發回台南高分院更審。

更一審認為，考量葉男、蘇男無犯罪前科，犯後坦承犯行，已繳回犯罪所得，且主動供出扣案手機的內建照相程序，態度尚佳，審酌其交付軍事機密的次數、分工、獲利、參與情節及程度，分別判處5年10月、5年8月徒刑，褫奪公權4年。經上訴，最高法院昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1140307