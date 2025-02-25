加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣爭最後晉級機會 王博玄打1棒、高宇杰指定打擊
首頁 / 社會
共諜案
新聞專題
共諜案1/114
首頁 / 社會

宮廟女主委涉共諜誘軍人拍投降影片 判刑6年8月

2025/2/25 17:02（2/25 18:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社）
示意圖。（中央社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北25日電）有黑道背景的李姓宮廟女主委涉受中國指示，吸收台灣現、退役軍人，利誘其拍攝投降影片，並促誘其蒐集軍事機密交付中國。台灣高等法院今天國安法等罪判她執行6年8月，可上訴。

台灣高檢署起訴指出，主嫌李姓女子為新北市蘆洲區某宮廟主委，涉嫌利用宗教交流機會至中國接付任務，再返台利用其宮廟與黑道組織背景，吸收有資金需求的現、退役軍人在台發展組織，並要求其拍攝、傳送軍人身分證以進行審核。

檢方查出，李女涉嫌誘使台灣現、退役軍人身著軍服，拿著五星旗拍攝投降的心戰影片，並涉嫌促誘現、退役軍人協助蒐報軍事國家機密，並要求現、退役軍人若欲提高報酬，須另外吸收軍中同僚。

此外，檢方過濾心戰影片後查出，張姓、林姓、陳姓、劉姓、吳姓被告等人為現役軍人，遭李女吸收後，涉嫌違背職務收受李女的賄賂，配合李女的要求，拍攝投降影片交付中國，以換取優渥報酬。

另一方面，從扣押的犯嫌手機中發現，林姓、陳姓、劉姓被告等人為現役軍人，遭李女吸收後，涉嫌違背職務期約、收受李女的賄賂，協助李女交付、刺探或收集軍事國家機密而交付給中國，以換取豐厚的工作費。

檢方去年10月底依違反國家安全法等罪嫌起訴李女等10人，張姓被告等人拍攝投降心戰影片的行為，嚴重違反忠誠義務，以現役軍人身分向中國表示效忠，惡性重大，建請法院從重量刑。

另外，林姓被告等人違背忠誠義務，違反保密規定，違背守土衛國職責，因個人利益薰心而出賣國家人民，洩漏或交付多項軍事國家機密，應受法律最嚴厲的制裁。

台灣高等法院審理後認定，李女犯意圖危害國家安全為大陸地區發展組織罪及對公務員期約、交付賄賂罪等共5罪，依據她偵審自白減刑，審酌其對國家民主自由憲政秩序、國家安全及公務廉潔造成負面影響等一切情形，應執行6年8月徒刑。

高院指出，此案共犯結構中，以軍人身分期約及收受賄賂或為大陸地區發展組織罪名的張姓、林姓、陳姓、劉姓及吳姓被告等5人，分別因其交付國防機密文書、或拍攝投降心戰影片、或吸收組織成員行為，依其偵審自白或有無供出（重要）共犯等減刑事項，量處或定應執行有期徒刑3年2月至5年8月不等刑期，收取賄賂須追繳沒收。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一方面，非此案共犯結構的陳姓被告因拍攝總統維安相關資料，犯公務員假借職務機會犯收集國防上應秘密文書罪，判處有期徒刑6月，不得易科罰金。

此外，此件非軍人身分而情節較輕者，依其偵審自白或有無供出（重要）共犯等減刑因素，陳姓被告應執行2 年2月、彭姓被告應執行4年8月；具備軍人身分且情節較輕的李姚姓被告，因偵審自白及供出重要共犯，應執行2年8月，全案可上訴。（編輯：戴光育）1140225

#中國
#台灣高等法院
#台灣高檢署
#共諜
#高檢署
#國安法
#國家安全法
#新北市
#蘆洲區
#高等法院
延伸閱讀
退役少校共諜案 李海鵬更一審判刑12年、李文生15年拍軍事基地繪座標圖交中方 復康聯盟主席屈宏義等7退役軍人遭起訴國安局：中共勾結黑幫發展武裝內應 吸收退役軍人組狙擊隊預謀駕軍機叛逃、拍心戰投降影片 8現退役軍人判13年至1年半定讞海軍退將等4人涉共諜案 罪證不足高雄高分院判無罪
共諜案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
海軍退將等4人涉共諜案 罪證不足高雄高分院判無罪
56
更多編輯台推薦新聞：