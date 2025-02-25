宮廟女主委涉共諜誘軍人拍投降影片 判刑6年8月

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（中央社記者劉世怡台北25日電）有黑道背景的李姓宮廟女主委涉受中國指示，吸收台灣現、退役軍人，利誘其拍攝投降影片，並促誘其蒐集軍事機密交付中國。台灣高等法院今天國安法等罪判她執行6年8月，可上訴。

台灣高檢署起訴指出，主嫌李姓女子為新北市蘆洲區某宮廟主委，涉嫌利用宗教交流機會至中國接付任務，再返台利用其宮廟與黑道組織背景，吸收有資金需求的現、退役軍人在台發展組織，並要求其拍攝、傳送軍人身分證以進行審核。

檢方查出，李女涉嫌誘使台灣現、退役軍人身著軍服，拿著五星旗拍攝投降的心戰影片，並涉嫌促誘現、退役軍人協助蒐報軍事國家機密，並要求現、退役軍人若欲提高報酬，須另外吸收軍中同僚。

此外，檢方過濾心戰影片後查出，張姓、林姓、陳姓、劉姓、吳姓被告等人為現役軍人，遭李女吸收後，涉嫌違背職務收受李女的賄賂，配合李女的要求，拍攝投降影片交付中國，以換取優渥報酬。

另一方面，從扣押的犯嫌手機中發現，林姓、陳姓、劉姓被告等人為現役軍人，遭李女吸收後，涉嫌違背職務期約、收受李女的賄賂，協助李女交付、刺探或收集軍事國家機密而交付給中國，以換取豐厚的工作費。

檢方去年10月底依違反國家安全法等罪嫌起訴李女等10人，張姓被告等人拍攝投降心戰影片的行為，嚴重違反忠誠義務，以現役軍人身分向中國表示效忠，惡性重大，建請法院從重量刑。

另外，林姓被告等人違背忠誠義務，違反保密規定，違背守土衛國職責，因個人利益薰心而出賣國家人民，洩漏或交付多項軍事國家機密，應受法律最嚴厲的制裁。

台灣高等法院審理後認定，李女犯意圖危害國家安全為大陸地區發展組織罪及對公務員期約、交付賄賂罪等共5罪，依據她偵審自白減刑，審酌其對國家民主自由憲政秩序、國家安全及公務廉潔造成負面影響等一切情形，應執行6年8月徒刑。

高院指出，此案共犯結構中，以軍人身分期約及收受賄賂或為大陸地區發展組織罪名的張姓、林姓、陳姓、劉姓及吳姓被告等5人，分別因其交付國防機密文書、或拍攝投降心戰影片、或吸收組織成員行為，依其偵審自白或有無供出（重要）共犯等減刑事項，量處或定應執行有期徒刑3年2月至5年8月不等刑期，收取賄賂須追繳沒收。

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另一方面，非此案共犯結構的陳姓被告因拍攝總統維安相關資料，犯公務員假借職務機會犯收集國防上應秘密文書罪，判處有期徒刑6月，不得易科罰金。

此外，此件非軍人身分而情節較輕者，依其偵審自白或有無供出（重要）共犯等減刑因素，陳姓被告應執行2 年2月、彭姓被告應執行4年8月；具備軍人身分且情節較輕的李姚姓被告，因偵審自白及供出重要共犯，應執行2年8月，全案可上訴。（編輯：戴光育）1140225