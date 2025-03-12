前飛官洩雄三飛彈等情資給中國 國防部：官兵檢舉及時查明

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（中央社記者吳書緯台北12日電）媒體今天報導，前空軍少校飛官史濬程遭中國吸收，在台灣發展組織並將空射雄三反艦飛彈等機敏情資交付中國。國防部表示，本案由官兵檢舉，並經及時查明，並先期採取管控措施以降低損害，而中共對台滲透攻堅未曾停頓。

媒體今天報導，史濬程於2008年退役後，遭到中國吸收，幫助中國刺探、蒐集台灣軍事機密的窗口，並於2021年接觸空軍戰術管制中心攔截管制官許展誠，給予利誘使許展誠提供空射雄三反艦飛彈於戰場運用、共軍擾台的國軍應處方式等機密文件。

國防部今天表示，政戰局於民國112年1月間接獲官兵檢舉，史姓男子佯稱美智庫人員，企圖接觸現役人員刺密蒐情。國防部即通報國安局，統合憲兵指揮部實施專案調查，於113年8月報請高檢署台中分署指揮偵辦。

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國防部說明，全案及時查明、函請司法機關偵辦，並先期採取管控措施以降低損害。高檢署台中分署分別以涉犯國安法、國密法及貪污治罪條例等罪提起公訴。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對台滲透攻堅未曾停頓。少數官兵叛國不法，勢將受民眾唾棄；另為積極防制敵諜活動，國軍將持恆保防教育，建立官兵保防警覺與愛國意識；並與國安情報團隊密切合作，發揮統合聯防功能，提升國家安全韌性。（編輯：蘇龍麒）1140312