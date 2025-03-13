空射雄三飛彈情資遭洩中國 顧立雄：非真正運用資料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北13日電）媒體報導，前空軍少校飛官史濬程遭中國吸收，將空射雄三反艦飛彈等機敏情資交付中國。國防部長顧立雄今天表示，所謂被洩漏IDF經國戰機攜掛、運用雄三飛彈資料，是在空射雄三研發案之前的學術研討資料，並非真正的運用資料。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」，並備質詢。民進黨立委陳冠廷、國民黨立委馬文君等立委關切空射雄三反艦飛彈等機敏情資遭退役飛官外洩中國案。

顧立雄表示，國防部於民國112年1月間接獲官兵檢舉，即通報國安聯防機制，憲指部也有共同偵辦，而此案是由官兵主動檢舉，代表保防教育有達到效果。

至於遭到洩漏的情資，顧立雄表示，考量案情已經在法院審理，因此細節不予評論，國軍已做好相關風險管控作為，有關國軍各項戰備部署和反制作為，都會視敵情徵候做機動調整。

針對空射型雄三飛彈情資遭洩漏，顧立雄表示，有關所謂被洩漏IDF經國戰機攜掛、還有運用空射雄三反艦飛彈的部分，是屬於在空射雄三飛彈研發案之前的學術研討資料，並不是真正國軍的運用資料。

至於空射型雄三飛彈的研發情況，中科院副院長程一誠指出，「雄鷙專案」科研案不方便公開說明，「洩密時間和研發時間沒有相關性」，沒有實質負面影響，洩密時科研案還沒有實質進展，科研案是由111年開始，設計過程中的數據等研發流程，都還在作業流程，現在是空載測試階段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立委沈伯洋關切，如何防止中國利用退役軍官接觸現役能夠接觸機密的軍官獲取機密。

顧立雄表示，軍方除了要落實反情報教育之外，還要做好涉密人員的查核，國防部現在增加保防單位與軍事安全總隊的員額，也要建立國軍人員接密資格認證的機制，過去是到一定軍階再做特殊查核，但現在重點為仿效美國，不分階級而是依照涉密等級，做相關不同深度的查核，要接受查核並通過，才可以接觸相關的機密，國防部當然還要有更多的努力。（編輯：翟思嘉）1140313