賴總統：因應中國滲透與間諜威脅 恢復軍事審判制度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北13日電）總統賴清德今天說，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件。

賴總統今天召開國安高層會議，主題是「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，他也在國安高層會議結束後親上火線，發表敞廳談話。

賴總統說，中國已是「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」，政府沒有選擇，必須採取更積極的作為，這也是他今天召開國安高層會議的目的，「是該採取相應的防範措施，強化我們的民主韌性與國家安全，保護我們珍視的自由民主和生活方式的時候了。」

在因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅方面，賴總統說，策略包括全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪的刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

透過 Google News 追蹤中央社

策略二是進行相關配套改革，總統說，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，將在完成全部規劃及討論定案後，由國防部向社會作完整說明及溝通，讓軍事審判制度的恢復能被社會信任及充分支持。

賴總統說，策略三是，為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」處罰，並修正對於領取退除給與人員相關規範，以有效維護軍隊的紀律。（編輯：林淑媛）1140313

影片來源：中央社