賴總統提恢復軍事審判制度 洪慈庸籲配套務必做足

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（中央社記者王揚宇台北13日電）過去因「洪仲丘案」，修正軍事審判法，而總統賴清德今天提到，為因應中國對國軍的滲透等，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。洪仲丘的姊姊、前立委洪慈庸呼籲，配套務必要做足。

立法院會2013年8月6日三讀修正通過軍事審判法部分條文，規定現役軍人非戰時犯罪回歸一般司法機關追訴、審理，陸軍下士洪仲丘案適用。

賴總統今天表示，中國處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人就占共諜案比率達66%，為因應此類威脅，未來將恢復軍事審判制度，一旦現役軍人觸犯陸海空軍刑法的軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

對此，洪慈庸在臉書撰文提到，當年軍審法的修法是為了終止威權時期軍審留下的遺毒，如今賴總統要有條件地針對境外敵對勢力重啟，配套務必要做足。

洪慈庸說，對於賴總統的「恢復軍審」，很多人問她的看法，但就如同2019年她曾對立法院長韓國瑜直指「台灣沒軍法」發表的看法一樣，應該再次向大家重溫12年前軍審法修法的事實。

洪慈庸說，關於事實面，陸海空軍刑法自1929年起實施，至今從未廢除，軍法一直存在，軍事審判法2013年三讀通過的結果，是軍人涉及刑事案件在非戰時回歸一般法院審理。

洪慈庸表示，當年的修法是因為從威權時期以降，檢審不分與人權侵害不斷，已經累積了過多的冤案，卻從來沒有進行有效的檢討，這其實與軍隊管理現代化是在同樣的趨勢之下發生的，目的之一，也包含是體質強健提升戰力。

洪慈庸指出，就她對現有資訊的了解，賴總統宣布在於「收買、洩密、滲透」的共諜案件，並與檢調司法機關協力處理軍事犯罪，尚不包含一般普通刑事案件。

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洪慈庸說，如果涉及到外國軍事和情報力量介入、涉及台灣重要國家安全，有重大的正當性和必要性，未來也必須清楚框架軍事審判的適用範圍。

洪慈庸表示，依據她的了解，為了呼應當年修法的理由，此刻也會有配套的討論，包含訂定軍事法官條例，軍事法院、軍事檢察署組織法等，但過往詬病的權力結構，包含官官相護問題如何解決、會不會因此與目的背道而馳，這仍是需要被解決的疑慮。（編輯：蘇志宗）1140313