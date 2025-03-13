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總統拋恢復軍事審判 民眾黨批缺乏討論破壞民主憲政

2025/3/13 17:37（3/13 18:39 更新）
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民眾黨主席黃國昌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北13日電）總統賴清德宣布，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將恢復軍事審判制度。民眾黨抨擊，重大的政策變革，缺乏社會討論，國防部至今未提出修法草案，破壞民主憲政制度，台灣法治形同一人說了算。

賴總統今天表示，中國處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人就占共諜案比率達66%，為因應此類威脅，未來將恢復軍事審判制度，一旦現役軍人觸犯陸海空軍刑法的軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

民眾黨下午透過聲明指出，2013年洪仲丘遭凌虐致死案引發社會憤怒，過去為洪仲丘奔走的律師顧立雄曾經主張「軍法移司法」，公開宣示絕不允許軍法復辟，更曾批評「如果制度面沒獲解決，那洪仲丘不就白死」；10多年過去，顧立雄現在身為國防部長竟然大走回頭路，進步價值轉眼拋棄。

民眾黨批評，賴總統一聲令下恢復軍事審判制度，面對重大的政策變革，缺乏社會討論，國防部至今未提出修法草案，破壞民主憲政制度，台灣的法治形同「德意志」一人說了算。

民眾黨強調，當中國威脅日益升高，維護國家安全，防止境外勢力的滲透，一直都是民眾黨的原則，但政府有責任也有義務，用更清楚的輪廓回覆台灣社會對於國家安全的期待。

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民眾黨立法院黨團也透過新聞稿指出，2013年時蔡英文頭綁「國防布」布條走上街頭，抨擊馬政府對洪仲丘案處理，民進黨更傾全力廢除軍審，民進黨團總召柯建銘曾說「軍事司法審判基本上已經違憲」，顧立雄彼時也說不容軍法復辟；口口聲聲「沒有討論，就沒有民主」的民進黨，現卻呈現一片安靜死寂。

民眾黨團抨擊，國防部從未與社會討論，也沒有提出任何相關法案修法版本，現在的民進黨已經淪為一人政黨，而台灣充滿白色恐怖、威權時期的既視感，只要以國安為名，不需社會討論，即可貿然恢復軍事審判；只要以國安為名，即可指控他人為匪諜、行鬥爭肅清之實，今日軍法復辟，明日就是警總再現。（編輯：林克倫）1140313

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