軍事犯罪恢復軍審 國防部：一般案件仍由司法機關辦理[影]

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（中央社記者吳書緯、王承中台北13日電）總統賴清德今天說，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國防部表示，未來軍人觸犯陸海空軍刑法有關的軍事犯罪，將受軍事審判，一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理。

國防部今天下午召開臨時記者會，說明軍事審判制度規劃。由國防部發言人孫立方少將主持，國防部法律司長沈世偉中將說明相關規劃並回答媒體提問。

沈世偉指出，自民國102年軍事審判法修法後，軍法案件於同年8月起分兩階段全面移由司法機關辦理，僅餘戰時審判軍人犯罪的功能，改制後的11年間，國防部透過內部訓練，借調軍法官至檢察署擔任檢察事務官等方式，希望保存戰時審判的運作，但效果非常有限。

影片來源：中央社

沈世偉表示，經過通盤檢討，維持平時就能夠正常運作的軍法系統，才可以落實軍事審判平戰轉換運作順遂，發揮嚴肅軍紀、保障人權的功能。

針對修法方向，沈世偉說明，過往軍事審判在台灣曾有一段不被人民信任的歷史，社會各界對軍事審判採階級管轄、欠缺獨立性等仍有諸多疑慮，相關批評國防部都虛心接受。

沈世偉表示，此次修法將全盤檢討調整，確保未來重新開機的軍事審判制度，必須符合公平審判原則、正當法律程序的憲法要求，並參考刑事訴訟法最新發展，周延兼顧人權保障與軍隊紀律，強化國家安全。

至於修法方向，沈世偉指出5大點，第一為「軍事審判案件限於軍人職務上犯罪為主」，未來現役軍人平時觸犯陸海空軍刑法第二編有關的軍事犯罪（如違反效忠國家職責罪章等），將受軍事審判；第三編軍人一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理。

其次，沈世偉指出，將制定軍事法院組織法、軍事檢察署組織法；依國防部組織法規定得視部隊任務需要，於適當地區設軍事法院、軍事檢察署，並依「國防部各級軍事法院組織準則」運作，為提升機關的獨立性，將另行研訂軍事法院組織法、軍事檢察署組織法，以杜外界藉由機關以調整的名義，干預偵審的疑慮。

第三，沈世偉表示，將制定「軍法官人事條例」，現行國軍任官、任職、服役等規範，並未針對軍法官有特別規定，相較於法官法對於從事審判者應有的制度性保障，明顯不足，這也是長久以來受到批評之處。未來國軍將參考法官法的制度精神，對於軍法官任免、遷調及評鑑、淘汰等，將研訂「軍法官人事條例」，有別於一般軍人人事制度，以確保公正獨立，贏得民眾信賴。

第四，沈世偉表示，從事偵審的軍法官必須具備軍事歷練，因為軍法案件涉及軍事專業特殊性，擔任軍事院檢軍法官具備一定部隊服役經驗或資歷，才能正確掌握軍法案件的特性，未來將律定從事軍事偵審工作的軍法官，必須具備一定部隊服務資歷，始得參加甄選。

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第五，沈世偉指出，國防部將在符合公平審判原則、正當法律程序的前提，通盤檢討修正軍事審判法，研議採行全面強制辯護、廢除階級管轄等。另有關事實審及法律審的救濟、審級制度設計，將徵詢司法機關、專家學者意見妥適規劃，並與社會妥善溝通，爭取民眾支持。

102年的陸軍下士洪仲丘案，引發外界關注軍審修法，立法院於102年8月院會三讀修正通過軍審法部分條文，現役軍人非戰時犯罪回歸一般司法機關追訴、審理，洪仲丘案適用。（編輯：楊蘭軒）1140313