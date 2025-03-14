看懂軍事審判制度 12年前為何廢除？恢復後哪些罪責適用？

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（中央社網站14日電）總統賴清德13日表示，中國對國軍進行滲透及間諜活動比例愈加嚴重，未來將恢復軍事審判制度，一旦現役軍人觸犯陸海空軍刑法的軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。軍事犯罪現行適用法規有哪些？未來現役軍人哪些犯罪行為將受軍事審判？中央社整理資訊帶你了解。

軍法程序面：軍事審判法

「軍事審判法」自1956年10月1日施行，不同於一般刑事訴訟程序，是由特設軍事法院及軍事法庭，針對現役軍人犯罪行為進行追訴與處罰的特別刑事審判制度。

軍事審判雖有迅速、提升軍紀優點，不過，國防部指出，軍事審判過去有一段時間不被信任，人民對過往採階級管轄、欠缺獨立性等仍有諸多疑慮。

2013年義務役士官 洪仲丘 洪仲丘 2013年7月，陸軍524旅下士洪仲丘在將退伍前違規攜帶照相手機入營，被罰禁閉處分。7月3日在室外溫度達紅旗警戒，洪員體重98公斤、身高體重指數過高情況下，禁閉單位仍執行操練，造成洪員中暑、熱衰竭，引發彌散性血管內凝血而死。 案件引起台灣社會高度關注，並促成「公民1985行動聯盟」的「公民教召運動」、「八月雪運動」等兩次抗議活動（合稱白衫軍運動）。 立院同年8月6日三讀修正通過軍審法部分條文，將審判範圍限縮於戰時，承平時（非戰時）軍人犯罪回歸一般司法機關追訴、審理，洪仲丘案成為移交司法審理的首件適用個案。 資料來源：台灣高等檢察署 看更多 關閉 退伍前夕在軍中死亡，引發對軍中人權、階層管理失當及軍事審判調查權的熱烈討論，同年7月20日、8月3日兩場大型群眾運動，促成立法院在8月6日三讀修正通過軍審法部分條文，將審判範圍限縮於戰時，承平時（非戰時）軍人犯罪回歸一般司法機關追訴、審理，洪仲丘案成為移交司法審理的首件適用個案。

軍法罰則面：陸海空軍刑法

「陸海空軍刑法」是針對軍人特定犯罪行為所制定的法律，明定違反效忠國家職責、違法長官及部屬職責等實質刑責內容。根據現行規定，現役軍人非戰時涉犯「陸海空軍刑法」或一般刑法，除非法條另有規定，否則皆依「刑事訴訟法」審判，戰時則恢復軍事審判制度。

國防部指出，現役軍人未來觸犯「陸海空軍刑法」第二編有關的軍事犯罪，將受軍事審判，第三編軍人一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理。根據「陸海空軍刑法」第二編罪責包括：

違反效忠國家職責罪

違反職役職責罪

違反長官職責罪

違反部屬職責罪

其他軍事犯罪（毀壞軍用設施、竊取或侵占軍用武器或彈藥、劫持軍用艦艇等）

完整法規內容請見全國法規資料庫

軍審法修法方向？

國防部提出未來修法5大方向，全盤檢討調整。

1.軍事審判案件限於軍人職務上犯罪為主

觸犯「陸海空軍刑法」第二編有關的軍事犯罪（如違反效忠國家職責罪章等），將受軍事審判。

2.制定軍事法院組織法、軍事檢察署組織法

視部隊任務需要，於適當地區設軍事法院、軍事檢察署，且為提升機關獨立性，將另行研訂軍事法院組織法、軍事檢察署組織法，杜絕外界藉由機關以調整名義，干預偵審的疑慮。

3.制定軍法官人事條例等法規

將參考法官法的制度精神，對於軍法官任免、遷調及評鑑、淘汰等，將研訂「軍法官人事條例」，別於一般軍人人事制度。

4.從事偵審軍法官須具備軍事歷練

律定從事軍事偵審工作的軍法官，必須具備一定部隊服務資歷，始得參加甄選。

5.確保軍法審判符合公平審判原則、正當法律程序的憲法要求

研議採行全面強制辯護、廢除階級管轄等，另有關事實審及法律審的救濟、審級制度設計，將徵詢司法機關、專家學者意見妥適規劃，並與社會妥善溝通。

軍事審判未來適用對象？

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軍事審判前提是身分為現役軍人，且觸犯陸海空軍刑法第二編有關罪章，共犯如為退伍軍人或平民，不在軍審範圍。

至於目前涉犯共諜案現役軍人，修法後是否會移交軍事審判？國防部指出，未來在新法施行時會有特別規範。（編輯：李念庭）1140314