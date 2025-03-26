3艦輔導長遭調職 海軍：未依戰略溝通指導執行任務

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）媒體報導，海軍3名中校輔導長因回傳共艦監控照速度太慢遭「拔官」。國防部今天澄清，3人未依戰略溝通指導執行任務，目前僅調整職務，會在教育訓練後回派歷練。

共軍2月26日宣布，在高雄、屏東外海約37浬處海域劃設操演區進行射擊操演。中國時報報導，海軍紀德級蘇澳艦、成功級成功艦與班超艦出港前往監控，但因艦上人員所拍攝的畫面品質不佳，且回傳速度不夠快，3名中校輔導長遭拔官調職。

國防部上午舉行例行記者會，由國防部發言人孫立方少將主持。

對此，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，當時3艘艦奉命到海域執行監控與蒐證，3名輔導長依任務指派進入特定位置、達成任務後，海軍有給予獎勵。

邱俊榮說明，海軍在檢驗3名輔導長的工作職掌，發現未依國防部的戰略溝通指導執行任務，在文宣的蒐整以及回傳的時效都有精進的空間，所以進行適懲、做職務的調整，希望能給予警惕。

邱俊榮強調，3人在完成教育訓練之後，後續也都會實施回派的歷練，會持續對相關幹部關心輔導。

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邱俊榮補充，自從2022年起，中共在灰色地帶海上的侵擾，都給整個海上的勤務部隊跟認知作戰產生很大的影響，因此相關海上勤務的執行、偵蒐、蒐證裝備的檢整，還有作業機制的運作都有常態訓練，這是先決條件。

至於回報機制的標準，邱俊榮補充，就例行任務上會以1小時為基準，就海域、空勤等周遭可能發生的威脅或其他艦船接近的監控任務進行回報。但這次任務視為戰備急需，任務艦到達特定海域就必須回報資訊，讓海軍作出適當回應。（編輯：林興盟）1140326