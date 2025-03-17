大武艦左螺旋槳纏絞拖纜致大軸變形 海軍：艦長調職

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（中央社記者吳書緯台北17日電）海軍今天指出，大武艦2月下旬執行拖船被拖訓練時，在拖纜解脫進行回收過程，因艦船操縱失當導致左俥（左螺旋槳）纏絞拖纜，人員無傷損，但左側大軸變形及減速齒輪磨耗，將安排修復，原因為艦長個人俥舵操作失慎，已檢討艦長調職。

大武艦為國造新型救難艦，可拖帶10萬噸的船隻，並配置深海作業系統（潛水鐘）與潛水人員，甫於今年1月國防部「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，首次對外公開亮相。

海軍司令部今天指出，大武艦2月下旬執行拖船被拖訓練時，在拖纜解脫進行回收過程，因艦船操縱失當，肇生左俥纏絞拖纜情事，人員無傷損；但大武艦入塢檢查發現左側大軸變形及減速齒輪磨耗，台船公司已針對上述料件下訂備料，安排於保固工程時修復。

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海軍表示，經司令部就環境、人為及機械等因素進行調查分析，排除機械及環境因素，主要肇因爲當日訓練，艦長個人俥舵操作失慎，已檢討艦長調職。海軍將援引為例，加強各型艦艦長本職精進，落實風險管控，提高危機意識，以維艦艇航行安全。

據了解，大武艦有左俥與右俥，此次受損的為左俥大軸，而俥葉並未受損。（編輯：林克倫）1140317