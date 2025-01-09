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海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性
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海軍新型救難艦大武艦首度亮相 可拖帶10萬噸船隻

2025/1/9 17:57（1/9 18:31 更新）
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國防部舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，海軍9日在高雄左營軍港對外公開新型救難艦大武軍艦，由台灣國際造船股份有限公司承造。中央社記者王飛華攝 114年1月9日
國防部舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，海軍9日在高雄左營軍港對外公開新型救難艦大武軍艦，由台灣國際造船股份有限公司承造。中央社記者王飛華攝 114年1月9日
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（中央社記者吳書緯高雄9日電）海軍今天首度對外亮相國造新型救難艦大武艦，展現其靈活操縱及水下救難能力。海軍指出，大武艦可拖帶10萬噸的船隻，並配置深海作業系統（潛水鐘）與潛水人員，接獲命令後可直接執行救難任務。

為使民眾瞭解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部7日起舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，今天上午赴海軍左營基地進行海軍部隊採訪行程，由台船承造並於去年10月23日交船給海軍的新型救難艦「大武艦」首次對外公開亮相。

大武艦今天在左營軍港內展現原地轉向性能，並進行消防水砲噴水示範及深海作業系統（潛水鐘）吊放作業，展現靈活操縱性能與救難能力；海軍現場說明，消防水砲的射程達到120公尺，除了可以使用海水進行滅火，亦能切換為消防泡沫的模式針對油類火災滅火，增加海上救難的能力。

海軍表示，大武艦的艦長87公尺、艦寬15.5公尺，滿載排水量3250噸，最大速率可達18節以上，具備艏、艉側推進器及伸縮式全向推進器等輔助推進裝置，裝備則有潛水鐘以及水下無人載具（ROV）系統，搜索最大深度可達到500公尺，而艦尾的100噸拉力主拖纜機，可以拖帶10萬噸的船隻。

海軍指出，大武艦未來的平時任務是支援海軍艦艇的海上遇險救難及拖帶任務，戰時則依命令進駐各海軍基地，待命執行戰損兵力的拖帶返港任務。

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海軍192艦隊艦隊長陳明峯少將表示，大武艦最主要的特色是機動力高、拖帶能力強，目前海軍的大字號救難艦並沒有配備潛水鐘，若要進行相關救難需要將海軍水下作業大隊的潛水鐘移裝到船上，會耗費許多時間，而大武艦有配置潛水鐘與潛水人員，當接獲命令時就能直接執行任務，不用再有過多的前置準備，而大武艦自去年台船交付給海軍後，都按期程訓練，預計在今年成軍。

陳明峯指出，海軍司令部也針對潛艦救難艦有相關規劃，目前正在建案過程，海軍一定會把潛艦救難的部分納入未來首要的考量。（編輯：蘇志宗）1140109

#海軍司令部
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