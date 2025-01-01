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陸續籌獲美製及國造裝備 海空派遣百名官兵赴美受訓

2025/1/1 15:26（1/1 15:54 更新）
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圖為通用原子航空系統公司MQ-9B無人機同型機。（圖取自x.com/GenAtomics_ASI）
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（中央社記者游凱翔台北1日電）為強化戰力，國軍今年至明年間，將陸續接裝對美籌購的F-16V（blk70）戰機及MQ-9B無人機，還有國造輕型巡防艦。根據今年度國防預算書披露，海空軍本月派遣103名人員赴美接受相關訓練。

為強化戰力，「國造」海軍輕型巡防艦及「對美軍購」的F-16V（blk70）、MQ-9B無人機將陸續於今年至明年籌獲。

根據國防部今年度的公開預算書，海軍司令部本月將派遣2名人員前往美國，進行有關輕型巡防艦的「戰鬥管理系統」訓練；而空軍則是分別派遣65名、36名人員赴美，接受F-16戰機的戰術專精訓練以及MQ-9B換裝訓練。

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根據規劃，國造的輕型巡防艦區分「防空」及「反潛」2種構型，均須於2026年10月前完工交付，若2艘原型艦經測試後符海軍作戰需求，根據公開資料，將規劃再籌建10艘後續艦。

輕型巡防艦均搭載中程防空飛彈（海劍二）及增程超音速反艦飛彈（雄三），並採購3D旋轉式相位陣列雷達；至於反潛型的拖曳式聲納，海軍將官曾在備詢披露，會是世界上最先進的主、被動聲納，但不便透露製造國。（編輯：林興盟）1140101

#國防部
#MQ-9B無人機
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