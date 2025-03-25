台船軍用無人船奮進魔鬼魚亮相 三胴體設計應對台海惡劣海象[影]

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（中央社記者吳書緯高雄25日電）烏克蘭在烏俄戰爭以無人船擊沉俄軍艦艇，使軍用無人船領域受關注；台船今天公開亮相自主研發的「奮進魔鬼魚」無人船。台船董事長黃正弘表示，奮進魔鬼魚無人船機動性強，且採三胴體設計，有效應對台灣海峽的惡劣海象。

台灣國際造船司今天在大方船舶碼頭舉行軍用級無人船發表會，對外亮相台船自主研製的首艘無人船（USV），命名為奮進魔鬼魚（Endeavor Manta），船長8.6米、船寬3.7米、酬載高於1噸、最高航速35節以上，通訊方式可切換4G、射頻或衛星等多種遙導控模式，亦具備「群控模式、自主航行避碰、AI目標辨識、反劫持 」等功能，船體以FRP（纖維強化塑膠）製成。

台船公司25日在高雄公開亮相自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」，在興達港海域進行動態展演，展示最大速率30節及快速變換航向躲避攻擊的能力。中央社記者張皓安攝 114年3月25日

黃正弘說明，台船於2024年初開始研製軍用無人船，軍用無人船的設計需要注意機動性與耐海性2個特點，機動性攸關能快速部署，所以船隻尺寸不能設計的太大，可運用各式曳引車輛運輸至水際灘頭或港口施放，其次是耐海性。

針對耐海性議題，黃正弘解釋，烏克蘭是在平順的黑海襲擊俄國軍艦，但台灣海峽的風浪5至7級都有可能，就算無人船上的設備再精密，只要耐波性差，海浪一來就翻覆也沒有用，因此奮進魔鬼魚無人船採三胴體（Trimaran）船型設計，大幅提高無人船在惡劣海象下的耐海性與適應性。

台船公司25日在高雄公開亮相自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」，船長8.6米、船寬3.7米、酬載高於1噸、最高航速35節以上。中央社記者張皓安攝 114年3月25日

黃正弘提及，奮進魔鬼魚無人船在船艏可裝設高爆炸藥、兩側搭載輕型魚雷，可先以魚雷對敵艦進行攻擊，隨後再以艦艏的高爆炸藥撞擊攻擊，確保攻擊成功，也將具有群控系統，由岸上控制台控制50艘以上的無人船對敵艦進行飽和攻擊，

針對奮進魔鬼魚無人船的零組件來源，黃正弘強調，「去紅色供應鏈」，船上沒有中國製產品，除了衛星通訊系統和舷外機是使用進口產品外，船上其他配備基本上都是台灣製，且使用商規現貨零件確保不受輸出許可限制；無人船的遙導控技術，全部都是台船子公司台船動力科技所整合，也利於日後擴充功能或是依客戶需求調整。

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至於是否參加中科院6月所舉行的無人船「比武」大會，黃正弘表示，中科院6月的無人船展演活動，不在台船預定的研製期程，「可能就不會報名參加」。

台船隨後在高雄興達港海域進行無人船動態展演流程，奮進魔鬼魚無人船展現高速機動、Z字機動、8字機動、雙圈機動以及訊號自動切換及循跡返航等展演，展現最大速率30節，且能快速變換航向躲避攻擊的能力，並且展現導控訊號遭干擾時消失，也能自動返航的優異性能。（編輯：張均懋）1140325