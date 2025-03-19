國防自主題材發威 軍工股撐盤大漲

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（中央社記者江明晏、張建中台北19日電）全球國防自主意識高漲，總統賴清德先前宣示，未來國防預算將達到國內生產毛額（GDP）3%以上，軍工股近期點火大漲，漢翔、寶一、晟田今天收漲停，成為台股跌勢中的撐盤焦點。

川普2.0上路後持續要求台灣等夥伴「善盡責任」，增加軍事開支，不能只靠美國獨撐；總統賴清德已宣示未來國防預算將達到國內生產毛額（GDP）3%以上。

軍工族群近期點燃多頭行情，多檔軍工概念股今天大漲，漢翔、寶一、晟田飆上漲停鎖住，台船、龍德造船股價都漲近2%。

漢翔今天股價飆漲停鎖住，收在51.9元，成交量暴增至4萬張，市價和漲停價位還有高達1.6萬張買單排隊。

漢翔董事長胡開宏18日受訪時表示，今年業績會比去年成長，但明年「國機國造」業務告一段落，漢翔將啟動轉型多角化發展，近期與馬來西亞縱橫集團接洽合作，擴大市場，漢翔也在美設廠，爭取毛利更高的美國軍工訂單，已有初步成效。

此外，漢翔積極攜手聯盟壯大台灣無人機產業，預計今年6月推出「反制無人機系統」。

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千附精密以航太產業起家，切入國際軍工產業，通過美國國防採購局驗證，目前與客戶維持長期合作關係，航太和軍工產品營收約占總營收30%至35%，光電和顯示器設備營收占總營收約40%至45%。

千附精密2024年營運回復成長軌跡，2025年前2月營收新台幣2.91億元，較2024年同期增加28.96%。在市場買盤湧入下，千附精密近日股價急遽揚升，今天漲7.45%，收在151.5元，上漲10.5元，創1年多來新高。（編輯：林家嫻）1140319