海鯤軍艦再度現身台船91號碼頭 準備4月起海試

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄27日電）國造潛艦原型艦海鯤號備受關注，台船昨天強調，依計畫如期如質於4月起海試，並依約於11月交艦。海鯤號今天再度現身台船91號碼頭，帆罩上印「711」數字，現場人員十分忙碌。

外傳國造潛艦原型艦海鯤號4月海測恐跳票，台船昨天發布新聞稿說明，依計畫如期如質於4月起海試，並依約於11月交艦。此外，有報導指出電瓶尚未安裝，台船澄清，電瓶系統於去年上艦安裝測試，並陸續完成艦上電力系統測試。

台船昨天指出，目前「海鯤軍艦」仍依計畫執行泊港測試中，各項裝備均由原廠技師到廠協同測試，並隨時由原廠提供必要支援，整體進度在管控範圍內，可依規劃於4月執行海試，如期完成交艦任務。

海鯤號今天再度現身91號碼頭，記者實地觀察現場可見不少外國人臉孔，這些人在大塢現場不斷討論，現場工作人員忙進忙出，為測試工作做準備。

透過 Google News 追蹤中央社

台船表示，「海鯤軍艦」持續進行泊港測試中，包含正進行艦上各系統的調校與測試工作。依照潛艦建造程序，電瓶系統在去年上艦安裝及完成測試後，已陸續完成艦上AC110V、440V與DC24V等電力系統測試，各裝備系統所需電力正逐步由岸電轉換為艦電供電中。

針對外界對海測期程疑慮，台船說明，在造艦測試過程中，有裝備系統作動不順或是性能未達標準，進而檢換、送修料件是工程正常現象。各系統測試所需資源，均須符合規範品質，再經由現場技協確認，才能供應系統測試，以確保品質與安全。（編輯：李淑華）1140227

首艘國造潛艦「海鯤號」2024年底移泊至台船大塢進行裝備測試，27日上午大塢完成注水後，海鯤號上浮再度現身，從遠處可見帆罩上的711編號。中央社記者董俊志攝 114年2月27日