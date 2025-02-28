加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
228連假暖如夏3/4氣溫驟降轉濕冷 未來一週天氣一圖看懂
首頁 / 政治
國造潛艦
新聞專題
國造潛艦1/142
首頁 / 政治

海鯤艦進行繫泊試俥測試 學者：確保達到最佳性能

2025/2/28 17:28（2/28 17:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台船公司28日指出，海鯤艦浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試。（台船提供）中央社記者吳書緯傳真 114年2月28日
台船公司28日指出，海鯤艦浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試。（台船提供）中央社記者吳書緯傳真 114年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北28日電）海鯤艦將進行主機調校與繫泊試俥等測試，學者江炘杓分析，潛艦進行繫泊試俥目的包含系統檢查等，主機調校目的在確保主機穩定性與可靠性等，這些步驟是要確保海鯤艦在出海測試前各系統正常運作，並達到最佳性能與安全標準。

台船公司指出，海鯤艦今天浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試，國防安全研究院學者江炘杓告訴中央社記者，主機調校的目的包含性能優化、燃油效率、排放控制與確保穩定性與可靠性。

曾任海軍124艦隊戰隊長的江炘杓表示，潛艦主機調校的性能優化在於調整主機參數，確保其在最佳狀態下運轉，提升效率和動力輸出。至於燃油效率則是通過主機調校降低燃油消耗以延長續航力，排放控制是確保主機符合環保標準來減少有害排放，而確保穩定性與可靠性則是透過調校確保主機在不同負載下，能穩定運行並減少故障風險。

至於潛艦繫泊試俥測試目的，江炘杓說明，包含系統檢查、安全驗證、操作訓練等3方面，系統檢查是確認主機、推進系統及其他相關設備，在靜止狀態下能正常運作；安全驗證則是確保各系統在繫泊狀態下無異常，避免航行時出現故障，並透過操作訓練讓艦上官兵熟悉操作程序，提升應對能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華戰略前瞻協會研究員揭仲受訪提到，過去一段時間常傳出海鯤艦在測試上有遇到問題，但「這個現象其實還不錯」，代表海軍與國防部都有認真進行相關測試，畢竟海鯤艦是在大國沒有提供完整技術協助下建造，且是潛艦國造原型艦最主要工作，就是透過原型艦找出潛在的問題，為後續量產的潛艦訂下安全規格。

揭仲解釋，海鯤艦在測試過程中傳出延遲或是一些問題，反而是好現象，各界對海鯤艦的建造過程當然需要監督，但也要給予海軍和台船足夠的空間和時間，最重要的是把問題找出來解決，如果過程中發現問題，不要太苛責，「因為原型艦就是要把問題找出來，確立安全規格」。（編輯：林克倫、張若瑤）1140228

#國防安全研究院
#揭仲
#台船
#江炘杓
#國防部
延伸閱讀
海鯤軍艦再度現身台船91號碼頭 準備4月起海試台船：海鯤艦重量控制誤差0.5%內 絕對潛得下浮得上潛艦國造預算造船公會盼支持 讓技術在台灣扎根
揭仲
國防預算將增至GDP3% 學者促提採購神盾艦等主戰儎台
江炘杓
共軍兩棲攻擊艦搭載無人機 國防院籲國軍強化電子戰國防院學者：破壞海纜可視為準侵略行動
國造潛艦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
海鯤軍艦完成傾側、準潛航試驗 移至測試碼頭
61
更多編輯台推薦新聞：