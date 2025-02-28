海鯤艦進行繫泊試俥測試 學者：確保達到最佳性能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北28日電）海鯤艦將進行主機調校與繫泊試俥等測試，學者江炘杓分析，潛艦進行繫泊試俥目的包含系統檢查等，主機調校目的在確保主機穩定性與可靠性等，這些步驟是要確保海鯤艦在出海測試前各系統正常運作，並達到最佳性能與安全標準。

台船公司指出，海鯤艦今天浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試，國防安全研究院學者江炘杓告訴中央社記者，主機調校的目的包含性能優化、燃油效率、排放控制與確保穩定性與可靠性。

曾任海軍124艦隊戰隊長的江炘杓表示，潛艦主機調校的性能優化在於調整主機參數，確保其在最佳狀態下運轉，提升效率和動力輸出。至於燃油效率則是通過主機調校降低燃油消耗以延長續航力，排放控制是確保主機符合環保標準來減少有害排放，而確保穩定性與可靠性則是透過調校確保主機在不同負載下，能穩定運行並減少故障風險。

至於潛艦繫泊試俥測試目的，江炘杓說明，包含系統檢查、安全驗證、操作訓練等3方面，系統檢查是確認主機、推進系統及其他相關設備，在靜止狀態下能正常運作；安全驗證則是確保各系統在繫泊狀態下無異常，避免航行時出現故障，並透過操作訓練讓艦上官兵熟悉操作程序，提升應對能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華戰略前瞻協會研究員揭仲受訪提到，過去一段時間常傳出海鯤艦在測試上有遇到問題，但「這個現象其實還不錯」，代表海軍與國防部都有認真進行相關測試，畢竟海鯤艦是在大國沒有提供完整技術協助下建造，且是潛艦國造原型艦最主要工作，就是透過原型艦找出潛在的問題，為後續量產的潛艦訂下安全規格。

揭仲解釋，海鯤艦在測試過程中傳出延遲或是一些問題，反而是好現象，各界對海鯤艦的建造過程當然需要監督，但也要給予海軍和台船足夠的空間和時間，最重要的是把問題找出來解決，如果過程中發現問題，不要太苛責，「因為原型艦就是要把問題找出來，確立安全規格」。（編輯：林克倫、張若瑤）1140228