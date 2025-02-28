海鯤軍艦完成傾側、準潛航試驗 移至測試碼頭

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）台船公司今天表示，國造潛艦原型艦「海鯤號」已完成「傾側試驗」、「準潛航試驗」等工項，今天浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試。

台船公司今天發布新聞稿表示，「海鯤軍艦」已在乾塢內完成傾側試驗和準潛航試驗，今天浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試。

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台船表示，未來「海鯤軍艦」將持續完成各項測試工作，在安全無虞下進入海上測試（SAT）階段。台船有信心達到合約規範要求標準，達成交艦目標。

外傳國造潛艦原型艦海鯤號4月海測恐跳票，台船26日強調，依計畫如期如質於4月起海試，並依約於11月交艦。近日不少軍事迷又拍到「海鯤軍艦」身影，台船今天證實已移至測試碼頭。（編輯：林恕暉）1140228