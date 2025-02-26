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台船：海鯤軍艦如期如質4月起海試

2025/2/26 17:55
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（中央社記者江明晏台北26日電）外傳國造潛艦原型艦海鯤號4月海測恐跳票，台船今天發布聲明稿強調，依計畫如期如質於4月起海試，並依約於11月交艦，針對媒體臆測電瓶尚未安裝，台船澄清，電瓶系統於去年上艦安裝測試，並陸續完成艦上電力系統測試。

台船公司今天針對各界關注的「海鯤軍艦泊港測試暨延後海測時程」，發布聲明稿澄清，強調「海鯤軍艦」將依計畫如期如質於4月起海試，並依約於11月交艦。

台船透露目前進度，第一，「海鯤軍艦」持續進行泊港測試中，包含正進行艦上各系統的調校與測試工作。

針對媒體臆測電瓶尚未安裝，以及相關電力問題，台船指出，依照潛艦建造程序，電瓶系統於去年上艦安裝及完成測試後，已陸續完成艦上AC110V、440V與DC24V等電力系統測試，各裝備系統所需的電力正逐步由岸電轉換為艦電供電中。

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台船表示，第二，在造艦過程中，透過測試，發現裝備系統作動不順，或是性能未達標準，因而檢換、送修料件為工程正常現象，各系統測試所需資源，無論岸置或艦供，均須符合規範品質，再經由現場技協確認，得供應系統測試，以確保品質與安全。

台船指出，目前「海鯤軍艦」仍依計畫執行泊港測試中，各項裝備均由原廠技師到廠協同測試，並隨時由原廠提供必要支援，整體進度在管控範圍內，可依規劃於4月份執行海試，如期完成交艦任務。（編輯：蘇志宗）1140226

#台船公司
#台船
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