海鯤艦泊港測試進度不如預期？ 海軍：4月如期海測

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（中央社記者吳書緯台北25日電）媒體報導，國造潛艦海鯤艦泊港測試（HAT）進度不如預期順利，4月海試恐有困難。海軍今天表示，海鯤艦目前執行各系統測試，後續按計畫節點於4月依期程執行海上測試（SAT）。

媒體報導，正在進行泊港測試的海鯤艦，進度不如預期順利，且因為岸上供應電力的電壓不穩定，導致燒掉多項次系統的零組件，甚至燒掉的數量超過預期，導致備份零組件不足，造成進度延遲，4月進行海上測試恐將跳票。

海軍司令部今天晚間以新聞稿指出，海鯤艦刻正執行各系統測試，由台船公司及國外原廠技協配合施作，過程中因執行測試而檢換或送修料件為造艦正常現象，依約由原廠備料或採購更換。

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海軍表示，目前現依實需換用艦、岸電執行泊港測試，台船碼頭岸電設備均設置穩壓器，未有電壓不穩定情事，續按計畫節點於4月依期程執行海上測試。

海軍司令部強調，持續以審慎嚴謹的態度控管預算執行及專案推展進度，以維全案執行順遂，亦請民眾持續給予支持。（編輯：翟思嘉）1140225