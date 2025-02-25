海鯤號4月海測跳票？國防部：可按管制進度執行

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（中央社記者王承中台北25日電）外傳國造潛艦原型艦海鯤號4月海測恐跳票，國防部發言人孫立方今天表示，有關於海鯤號整體的執行狀況，並沒有所謂岸電不穩定、電壓不穩定等問題，執行進度都正常。目前海軍所掌握的進度，在4月依期程執行下一階段的測試，都可按管制進度來執行。

立法院日前通過114年度總預算，「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」預算遭在野黨凍結50%，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支。媒體報導指出，海鯤號因泊港測試（HAT）進度並不如預期順利，預定4月進行海上測試（SAT）恐跳票。

國防部發言人孫立方今天在立法院受訪表示，有關於海鯤號潛艦整體的執行狀況，經過向海軍的了解，並沒有所謂岸電不穩定、電壓不穩定等問題，潛艦的電池安裝，執行進度都正常，而在整個測試過程中，有些零附件進行抽換，都是正常狀況。

孫立方指出，目前海軍所掌握的進度，在4月依照期程執行下一階段的測試，都可以按照管制進度來執行。

外傳國防部研擬女性義務役，孫立方表示，有關媒體報導指出，總統賴清德日前在總統府「大軍談」會議中聽取國防部提報女性人力服義務役的議題，並不是事實。對於女性服役的議題，還有很多討論的空間，但目前國防部沒有女性服義務役的規劃。

孫立方指出，目前國防部在整體國軍人力運用中，女性人力的運用提供非常多的管道，目前國軍整體人力中，女性約占13%，不管是志願役軍士官兵，職涯的規劃都是非常完整。

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對於賴總統要以特別預算的方式，推動國防預算達到GDP 3%。孫立方表示，特別預算的編列考量敵情威脅、戰備急需，以及現貨市場的供給狀況等，在考量所有相關的因素後，國防部目前正在做細部規劃，完成後一定會把整體規劃狀況向社會大眾說明。

媒體詢問，國民黨立委徐巧芯將提案幫志願役加薪。孫立方表示，對於立委關心官兵的權益、國防建設，國防部都表達感謝，但目前對於立委提案的詳細內容還不清楚，不過有關於志願役加薪的調整方案，國防部都有做研擬，目前方案已呈報行政院，後續會依照行政院的指導執行。（編輯：楊凱翔）1140225