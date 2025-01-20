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潛艦國造後續20億預算遭凍一半 海測通過後向立院專報才解凍

2025/1/20 18:09（1/20 18:26 更新）
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圖為首艘國造潛艦海鯤軍艦去年2月從台船海昌工廠前，藉中信8號浮塢移至乾塢。（中央社檔案照片）
圖為首艘國造潛艦海鯤軍艦去年2月從台船海昌工廠前，藉中信8號浮塢移至乾塢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院會今天繼續討論114年度中央政府總預算案，藍白立委聯手表決通過國民黨團提案，為利立法院監督海軍司令部一般裝備之「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」新台幣20億元，凍結1/2，待海鯤號潛艦完成海測通過後，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支。

進行表決時，民進黨團要求記名表決，表決結果，出席102人，贊成56人，反對46人，本案通過。

立法院會已於17日開始處理114年度中央政府總預算案，今天加開院會處理，明天也還有一天院會時間繼續處理，並預計完成總預算三讀程序。

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立法院會今天討論總預算案留待處理案時，上午從內政委員會的保留203案部分開始表決，下午議程接著處理包括外交及國防委員會在內的保留案52案。

關於114年度國防部所屬預算案，預算科目「海軍司令部」第5目「一般裝備」之「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」20億元，國民黨團原本要凍結18億元，通過2億元，經過與民眾黨團、跨部會溝通協調說明，最後在今天立法院會表決通過的國民黨團最新提案內容是，為利立法院監督海軍司令部一般裝備之「潛艦國造－第3 階段後續艦籌建」20億元，凍結1/2，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支。（編輯：蘇龍麒）1140120

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