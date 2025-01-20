卓榮泰籲在野放下預算大刀 國民黨：為民把關適度調整

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（中央社記者王承中台北20日電）立法院今天繼續審查114年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰呼籲在野黨團放下手上大刀。國民黨團書記長林思銘表示，預算提案代表立委針對行政部門預算執行成效、有無浮編或濫用為人民把關，若該筆預算確實有使用的必要，就會適度調整。

立法院審查114年度中央政府總預算案，今天展開表決大戰。政院今天舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，行政院長卓榮泰表示，這是毀滅中華民國開始的第一步，讓公務員無法做事、政策無法執行，這種惡劣行為前所未見，呼籲在野黨團放下手上大刀。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，立委提案不代表就是最終定案，所以各部會應更積極、更努力地向提案立委溝通說明。預算提案代表立委針對行政部門預算執行成效、有無浮編或濫用為人民把關，若有充分溝通說明，該筆預算確實有使用的必要，就會適度調整。

林思銘指出，各部會尤其各個署，或者國民黨團認為確實有使用預算的必要性，2、3月有要去發包的業務費，都會調整，大部分調整到凍結30%，目前只有數發部、行政院、總統府、陸委會、NCC，這幾個機關，還沒有溝通討論好。

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林思銘表示，經跟各部會溝通協調，以及把重複提案撤案後，目前預算提案剩下400多案，民眾黨團剩下100多案，預計要表決5、600案，推估1小時可以表決40個案子。今、明兩天應該可以順利完成總預算案的三讀。如果沒有完成會加開臨時會，一定要在這會期順利將總預算三讀通過。

針對潛艦國造後續艦隻的預算，林思銘指出，政府編列20億元，國民黨原本提案凍結18億元，經與民眾黨團、跨部會溝通協調說明，最後底定版本是凍結50%，待國防部到外交國防委員會專案報告以後就可以動支。（編輯：翟思嘉）1140120