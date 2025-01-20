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總預算案持續表決大戰 政院經常支出業務費遭凍70%
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衛福部遭凍結10.2億 邱泰源憂衝擊醫療院所運作

2025/1/20 12:42
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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛生福利部長邱泰源今天表示，衛福部經費共被凍結新台幣10.2億元，影響癌症篩檢、罕見疾病藥物，更可能影響全民健康保險撥付，衝擊醫療院所運作與社會福利弱勢工作。

行政院長卓榮泰上午在行政院舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算案」記者會，邱泰源會中表示，衛福部負責醫療等11領域，業務費卻被凍結10.2億元，可能衝擊政策擬定、基礎研究等多項業務，難留住醫療衛生人才。

他說，包含癌症新藥基金遭凍結5000萬元，影響癌篩、精準醫療推動；罕藥公務預算遭凍結2000萬元，影響1.9萬罕病家庭醫療費用支持；社福部分，社會及家庭署遭凍結70％共約2.3億元、性騷擾防治計畫經費遭凍結50％、保護服務司宣導費用全刪，將影響婦女兒少等弱勢。

至於國際旅費，邱泰源表示，世界知道台灣有高醫療水準，在有需要時，台灣有醫療團前往關心，各國團體致函WHO（世界衛生組織），希望台灣可加入WHA（世界衛生大會）；此外，台灣團隊到WHA與70多國互動，連結台灣與世界，一旦刪除，「台灣是不是就不用參加WHO了？」

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他說，相關衝擊還包含韌性國家醫療整備計畫將受阻；疾病管制署及食品藥物管理署業務費分別被凍結，將影響業務推展；中央健康保險署業務費被凍結，可能無法依時程撥付醫療服務機構收入，衝擊醫療院所運作。

此外，中華民國牙醫師公會全國聯合會也發布聲明表示，誠摯懇求立法院諸公傾聽民意，務必把國家人民利益擺在政黨利益之上，強烈呼籲立法院應不分黨派，重視攸關全民健康與福祉重大政策，通過攸關人民福祉預算案。（編輯：李明宗）1140120

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