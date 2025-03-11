美國將退出世衛 外交部：川普政府挺台國際參與不變

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（中央社記者楊堯茹台北11日電）美國將於2026年1月22日退出世界衛生組織，外交部今天表示，川普政府對台灣國際參與的支持「沒有改變、也沒有減弱」，美方在世衛執委會議的兩次挺台發言，「是一個非常強而有力的訊號」。

美國總統川普（Donald Trump）1月20日宣誓就任第2個4年任期的數小時後宣布退出世衛組織（WHO），聯合國1月23日證實，已於1月22日收到美國退出世衛的信函，生效日在一年後的2026年1月22日。

外交部上午舉行例行記者會，國組司長孫儉元會後受訪。媒體詢問，美國退出WHO對台灣參與世衛大會的推案影響。

孫儉元指出，WHO第156屆執委會議上，美方兩次發言都直接跟台灣有關，除重申挺台參與WHO和世衛大會（WHA），也反駁中國對聯大第2758號決議的謬論，「這是一個非常強而有力的訊號」，之後美日外長會議、美日韓會後聲明，也都重申對台灣國際參與的支持。

孫儉元強調，目前看來，川普政府對台灣國際參與的支持「沒有改變、也沒有減弱」，包括國務卿在內各級官員也做類似重申與保證，這都是正面訊號；將密切關注美方在經費資源、人事上的安排，盡快進行台美雙方的團隊銜接與溝通，相信外交部5月推案可延續以往力道。

另有媒體關切，美國國務院2月13日更新官網的「美台關係現況」事實文件，提及「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」。

孫儉元說，對此文字改變表示歡迎，但也不願做過多解讀，尤其美國政府人事尚未完全到位，此文字改變的背後意涵、雙方未來合作方式，都在持續與美方協調中。

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此外，法新社報導，川普1月簽署行政命令，要求暫時凍結所有美國對外援助。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10日在社群媒體平台X發文表示：「經過6週檢視，我們目前正式將美國國際開發總署83%的計畫取消。」

對此，外交部發言人蕭光偉於記者會上表示，有關美國行政部門目前公布的政策，外交部持續關注相關發展，而且台灣與美方維持良好溝通聯繫，穩健務實推進台美夥伴關係，將可能影響降到最低。（編輯：翟思嘉）1140311