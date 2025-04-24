林靜儀：凍結預算阻礙WHA行動 自己掐住了聲音

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）世界衛生大會（WHA）將於5月19日起在瑞士日內瓦舉行，衛福部次長林靜儀今天指出，凍結預算阻礙WHA行動，「敵人剝奪我們的國際身分，結果我們自己也掐住了聲音。」

114年度中央政府總預算遭大幅刪減、凍結，行政院提出覆議未果，林靜儀今天在臉書（FaceBook）發文指出，「國外旅費」被統刪60%，加上「媒體政策及業務宣導費」被統刪60%，除了中國及相關勢力長期打壓，因經費不足，今年5月能出團WHA的司署、成員都減少。

林靜儀進一步說明，這次也沒資源補助民間專業組織一同前往WHA，更沒有錢可以做國際宣傳。「敵人剝奪我們的國際身分，結果我們自己也掐住了聲音」，其實各司署有些其他國際會議業務也放棄掉了。

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林靜儀表示，先不說1月底三讀預算刪凍，2月底才確定刪凍數，3月中覆議被否決，行政單位忙著重新評估量能、調整業務、改委任計劃和發包契約，接著不到2個月又被委員要求寫報告，解除凍結。

林靜儀認為，增加和不合邏輯的行政業務與流程，更慘的是有些預算已經被刪除，無法救了。因委員有寫不得流用，「請不用再來吵買醬油的錢為甚麼不拿去買醋。」（編輯：陳政偉）1140424