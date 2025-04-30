WHA5月登場 美國務院出席世衛執委會挺台有意義參與

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）世衛大會5月舉行，台灣自2017年起便未受邀。美國國務院今天表示，將持續支持台灣有意義地參與世衛等國際組織；美國代表於2月的世衛執委會上，呼籲成員國支持台灣以觀察員身分出席世衛大會。

世界衛生大會（WHA）將於5月19日起在瑞士日內瓦舉行，對於台灣連年叩關失利，美國國務院一名發言人上午回應中央社詢問信件時指出，台灣是可靠且有能力的合作夥伴。

這名發言人說，美國在世界各地的夥伴關係，包括促進全球衛生安全的合作，都為這些國家的公民提供了重大、可持續的利益。美國將持續主張支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

國務院也提到，在2月的世界衛生組織執行委員會會議上，美國很高興能呼籲世衛成員國支持台灣有意義地參與世衛，包括以觀察員身分出席世衛大會。

世界衛生組織是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1948年成立，總部設於瑞士日內瓦。世衛在2009年將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度世衛大會。

不過，在中國施壓下，台灣自2017年起便未受邀出席大會。

美國行政、立法部門近年則以中國扭曲解讀聯合國大會第2758號決議為主論述，反制中國將台灣排除在國際組織之外。

聯合國大會1971年通過第2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京卻擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

去年世衛大會前夕，時任國務院亞太助卿康達（Daniel J. Kritenbrink）於國會回應相關質詢時表示，聯大第2758號決議不構成聯合國對台灣最終政治地位的立場、不影響各國就與台灣的關係做出主權決定，也不排除台灣有意義參與聯合國體系或其他多邊論壇。

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美國派駐聯合國的副政治參事吳婷（Ting Wu，音譯）23日出席聯合國安理會由中國發起的非正式會議時，同樣強調中國濫用第2758號決議，試圖孤立台灣，扭曲他國政策並限制他國選擇。

吳婷表示，「美國將與盟友和夥伴密切合作，持續抵制北京在聯合國推動威權主義原則的目標」。（編輯：張芷瑄）1140430