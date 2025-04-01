美眾議員提法案 強調改變台灣地位需台灣人民同意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓31日專電）美國眾議員今天提出「台灣國際團結法案」，內容強調聯大第2758號決議不涉台，也提到美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。法案另要求美國運用影響力，抵抗北京在國際組織扭曲涉台決議的行為。

「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）由聯邦眾議院「國會台灣連線」民主黨籍主席康諾里（Gerry Connolly）及眾院東亞及太平洋事務小組委員會共和黨籍主席金映玉（Young Kim）共同提出。

康諾里辦公室指出，「台灣國際團結法案」以「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act）為基礎，以進一步反擊中國將國際組織「武器化」，聲稱台灣是中國的一部分。

法案明確指出， 聯合國大會第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

法案要求美國在各國際組織中的代表，透過話語權、投票權及影響力，倡導這些組織抵抗中國試圖扭曲涉及台灣的決議、用詞、政策或程序等作為。

法案鼓勵美國的盟友和夥伴在適當情況下，反對中國試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。

康諾里透過聲明表示，長期以來，中國在國際組織中扭曲政策及程序，以宣示其對台灣的主權聲張，這樣的行為往往對全球健康、治理及安全工作造成損害。

他說，這項跨黨派立法確保美國站在反對北京將國際組織「武器化」立場，支持台灣人民的願望及最大利益。

金映玉指出，北京持續竭盡全力孤立台灣，並壓制台灣在世界舞台上的聲音。台灣在民主和全球衛生安全方面擁有成功的紀錄，台灣的觀點應該被聽見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法案共同提案人還包括民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）、民主黨泰塔斯（Dina Titus）及共和黨費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）等。

根據美國立法程序，法案接下來將送交眾議院負責委員會審議，之後還須通過眾、參兩院，才會遞交美國總統簽署後生效。「台灣國際團結法案」2023年7月於眾院過關後止步。（編輯：張芷瑄）1140401